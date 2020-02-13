Анджей Вайда, Бортко и Кара: как экранизировали «Мастера и Маргариту»

Последнюю правку в свой роман «Мастер и Маргарита» писатель Михаил Булгаков внес 13 февраля 1940 года. Записанная им реплика имела грозный, мистический оттенок: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» Сам Булгаков умер в марте 1940 года. Его главному труду пришлось ждать публикации еще четверть века. Выход «Мастера и Маргариты» в разгар оттепели в 1966 году произвел эффект разорвавшейся бомбы. Сложный и неоднозначный роман с его яркими и живыми образами стал хитом и привлек внимание кинематографистов по всему миру.

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«Пилат и другие» («Pilatus und Andere»), Анджей Вайда, 1972 год

Рвение взяться за новую классику в тот момент было так велико, что патриарх польского кино Анджей Вайда, которому принадлежит первая экранизация книги, решил не откладывать ее из-за сложных постановочных сцен и на скорую руку снял по заказу немецкого телевидения фильм «Пилат и другие». Название исчерпывающе сообщает зрителям о трансформациях, произошедших с текстом — в объектив Вайды попали лишь ершалаимские главы, касающиеся разговоров Иешуа с Понтием Пилатом.

Однако большой мастер не был бы собой, если бы свел первую экранизацию «Мастера и Маргариты» к аккуратной театрализованной теледраме. Его фильм, снятый на страстную пятницу, был выполнен в жанре репортажа Матфея с Голгофы, начальник тайной службы Афраний являлся зрителям в черном плаще и темных очках, Иешуа проходил крестный путь по оживленной современной улице Франкфурта-на-Майне, а Иуда получал свои тридцать сребреников от телефона-автомата, положив трубку после доноса.

close Кадр из фильма «Пилат и другие» Кадр из фильма «Пилат и другие»

Главным минусом фильма можно назвать его чрезмерную наивность, которая легко оборачивается и одним из его самых серьезных плюсов. Ведь и сам Булгаковский текст, установивший высокую планку для иронии и цинизма своей эпохи, выглядит сегодня, после тонн исследований и прочтений, как часть уютной общей памяти, в каком-то смысле «ретро» страшных лет.

«Мастер и Маргарита» («Il Maestro e Margherita»), Александр Петрович, 1972 год

Первой полноценной экранизацией советской части действия романа стала картина югославского режиссера Александра Петровича «Мастер и Маргарита» 1972 года. Если фильм Вайды был снят как необходимая быстрая реакция на выход запрещенного текста, то работа Петровича появилась как продукт киноиндустрии своего времени.

К 1972 году Петрович трижды участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля и дважды был номинирован на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Как добившийся значительных успехов автор, он получил предложение о картине международного производства с мировыми звездами. Решением перейти на новый уровень объясняется и резкое изменение стиля Петровича – до «Мастера и Маргариты» он снимал преимущественно злые социальные драмы с политическим посылом.

close Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (1972) Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (1972)

Продюсерская суть проекта отразилась и на его подаче — наибольшее значение в фильме придается любовной (конечно же) линии между главными героями в исполнении Уго Тоньяцци и невероятной Мимзи Фармер. При этом, чтобы заманить зрителя в кинотеатры, много времени уделяется ее эротической составляющей (впрочем, сильно целомудренной даже для начала 1970-х).

Сам сюжет произведения при этом претерпел значительные изменения — мы видим пришествие Воланда в Москву, когда Мастер еще не сломлен критикой и занимается постановкой своей пьесы об Иешуа и Пилате. Библейские сцены романа режиссер перенес на сцену театра, а отношения между Маргаритой и ее возлюбленным в фильме он пустил параллельно сатире на советский строй.

«Мастер и Маргарита» («Mistrz i Małgorzata»), Мацей Войтышко, 1990 год

Первой экранизацией культового романа, снискавшей настоящий успех, стал сериал Мацея Войтышко, показанный по польскому телевидению в 1990 году. Несмотря на бросающийся в глаза небогатый телепродакшен, близость к оригинальному тексту, отличная актерская игра (Воланда сыграл великий Густав Холоубек), а также изобретательность постановщика заработали проекту хорошую репутацию как у зрителей и критиков, так и у специалистов по творчеству Булгакова.

close Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (1990) Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (1990)

В начале 1990-х вышло еще несколько телефильмов, в центр которых постановщики поместили библейскую линию романа — в Чехии Ольдрич Данек выпустил фильм об одном дне из жизни Понтия Пилата, а Пол Брайерс в том же году снял традиционно крепкую для британской теледрамы версию под названием «Инцидент в Иудее».

«Мастер и Маргарита», Юрий Кара, 1994 год

Святым Граалем российских киноманов до недавнего времени была экранизация «Мастера и Маргариты» от автора «Пиров Валтасара» Юрия Кары 1994 года. В фильме сыграли первые звезды своего времени — Анастасия Вертинская, Александр Филиппенко, Михаил Ульянов, Николай Бурляев, Сергей Гармаш, Леонид Куравлев, Лев Дуров, Наталья Крачковская и многие другие, а его длительность составила 200 минут. Размер фильма стал камнем преткновения между создателем фильма и владельцами прав на экранизацию. Его выход, который должен был стать важным событием в отечественном кинопроме, постоянно отодвигался на неясные сроки.

close Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (1994) Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (1994)

К середине 2000-х, когда первая пиратская копия «Мастера и Маргариты» появилась в сети, интерес к фильму Кары уже заметно угас (не в последнюю очередь из-за сериала Бортко, о котором пойдет речь ниже), и когда он вышел в 2011 году в урезанной версии, реакцию зрителей и критиков можно было охарактеризовать как сдержанно-разочарованную.

«Мастер и Маргарита», Владимир Бортко, 2005 год

Телеверсия Бортко действительно испортила эффект, который могла произвести работа Кары. Продюсерам телеканала «Россия» удалось правильно поймать момент и сыграть на очередном витке популярности мифа о «великом утерянном фильме» с ломящимся от звезд актерским ансамблем. Список задействованных актеров в сериале поражал еще сильнее, чем у Кары: Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Александр Абдулов, Александр Баширов, Анастасия Ковальчук, Владислав Галкин, Валентин Гафт, Дмитрий Нагиев, Александр Галибин, Илья Олейников, Александр Панкратов-Черный и целая россыпь не менее громких имен в эпизодических и второстепенных ролях.

close Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (2005) Кадр из сериала «Мастер и Маргарита» (2005)

Тем, кто хотел придраться к несоответствию телеверсии оригинальному тексту, тоже пришлось попотеть — телевизионный формат позволил режиссеру достаточно подробно перенести роман на экран. Однако если фильм Кары явно метил в «высокое искусство» и предназначался публике соответствующего толка, то Бортко снял поистине народную версию «Мастера и Маргариты».

И без того карнавальный по своей природе текст, разыгранный звездами, с невыразимо дурацким чучелом кота Бегемота, визуальным рядом среднестатистического российского сериала из середины 2000-х и цитатами из Курехина в демоническом саундтреке Корнелюка отпугнул многих «любителей классики» своим китчем, однако смог разбить навязшее благоговейное отношение к тексту и показать, что его основа способна пробиться даже сквозь затхлый дух телевидения.

В апреле 2018 года стало известно, что за экранизацию романа возьмется режиссер таких хитов проката новейшей российской истории, как «Движение вверх» и «Экипаж», Николай Лебедев. Одним из продюсеров проекта стал Константин Эрнст, а его бюджет составил 800 млн рублей. Ожидалось, что фильм выйдет в прокат уже в 2021 году.

Однако в декабре 2019 года внезапно появились новости о том, что владельцы прав на экранизацию книги смогли добиться согласия на сотрудничество от голливудского режиссера База Лурмана, постановщика фильмов «Мулен Руж», «Ромео + Джульетта» и «Великий Гэтсби». В разговоре с «Газетой.Ru» продюсеры проекта подчеркнули, что это будет «чисто американское производство».

Новость о вовлеченности Лурмана в проект стала причиной распространения слухов о решении создателей новой российской киноверсии «Мастера и Маргариты» остановить производство картины, однако ее продюсер Игорь Толстунов опроверг подобную информацию и подчеркнул, что речь идет о двух не связанных между собой фильмах, которые никак не будут влиять друг на друга.