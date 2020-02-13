Впереди всех: «Хищным птицам» не догнать Соника

Фильм «Соник в кино» про самого быстрого анимированного ежа удержит абсолютное первенство по итогам 14-17 февраля, считают аналитики. В свои стартовые выходные новый проект номинанта на премию «Оскар» («Суслик Брок») Джеффа Фаулера заработает $56 млн. В центре сюжета — противостояние знакомого по одноименной видеоигре синего героя и его главного врага — усатого доктора Роботника, которого сыграл Джим Керри. Также в картине снялись Джеймс Марсден и Бен Шварц, озвучивший самого Соника.

Следом разместится блокбастер «Харли Квинн: Хищные птицы» (после неудачного старта на прошлой неделе Warner Bros. решили переименовать картину, выведя имя Харли Квинн в начало), роли в котором исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэн Макгрегор. Лента продержалась на первом месте всего одну неделю, и, к слову, совсем не оправдала надежд прогнозистов, стартовав всего с $33,2 млн (вместо $50 млн). Во второй уикенд сольник про суперзлодейку и бывшую подружку Джокера соберет $20,5 млн.

Замкнет топ-3 в преддверии Дня святого Валентина драма «Фотография» постановщицы Стеллы Мэги с Иссой Рэй («Белая ворона») и Лакитом Стэнфилдом («Атланта», «Прочь») в главных ролях. На старте картине, повествующей о романе журналиста и дочери известного фотографа, прогнозируют приблизительно $19 млн.

Еще одна премьера недели — «Остров фантазий», согласно предварительным оценкам, рискует оказаться на четвертом месте с $14,5 млн. Лента о загадочном владельце тропического курорта основана на одноименном сериале, выходившем в США с 1978 по 1984 год. По словам режиссера Джеффа Уодлоу и сценаристки Гиллиан Джейкобс, в фильме сочетаются комедия, фэнтези и хоррор. Главные роли исполнили Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян, Порша Даблдэй и Майкл Рукер.

Пятым, вероятно, финиширует комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Очередные выходные принесут проекту, главные роли в котором исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, в районе $12 млн.

В восьмой уикенд фаворит минувшего «Оскара» «1917», победивший в технических номинациях («Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты»), спустится с третьей на шестую строчку и заработает $9 млн.

Не собирается покидать топ-8 американского бокс-офиса «Джуманджи: Новый уровень». В десятые выходные в прокате фантастическая лента соберет $6,3 млн. В настоящее время общая касса фильма достигла уже $306,2 млн в США и $768,5 млн во всем мире.

Наконец, на восьмом месте расположится семейная лента «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», вышедшая в США 17 января. С самого начала фильм не снискал популярности у зрителей. В ходе прошлого уикенда картина о ветеринаре с уникальными способностями, которого сыграл Роберт Дауни-младший, собрала лишь $6,6 млн, увеличив международные сборы до $158,6 млн при бюджете в $175 млн. На этот раз проект может рассчитывать лишь на $6,2 млн.