«Моя гениальная подруга»: роман взросления от Паоло Соррентино

Что это такое?

Не успел завершиться «Новый папа», как Паоло Соррентино тут же возвращается на малые экраны со вторым сезоном «Моей гениальной подруги» (правда, уже только как продюсер). Это экранизация бестселлерного цикла «Неаполитанский квартет» итальянки Элены Ферранте (это псевдоним) — саги о сложной дружбе двух девочек, которая зародилась в послевоенном Неаполе. Четыре романа (сама писательница считает их одним очень большим) охватывают всю вторую половину прошлого века и первое десятилетие нынешнего. Главные героини, застенчивая Элена и упрямая Лила, рождаются в крайне суровой — особенно для умных женщин — социальной среде, но по достижении зрелости становятся свидетельницами глобальных изменений в обществе. Местами происходящее напоминает «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт (девочки читают их в раннем детстве), но с поправкой на время и место действия.

close Кадр из второго сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018 — 2020) Кадр из второго сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018 — 2020) Home Box Office (HBO)

«Моя гениальная подруга» — чтиво довольно монументальное; сериал в целом остается верен первоисточнику, в том числе и в этом аспекте. Первое время придется путаться в огромном количестве персонажей, а более-менее освоиться в родственных связях и альянсах получится только к середине сезона. После первых двух эпизодов, где герои еще совсем маленькие, действие перепрыгнет лет на пять вперед (тон повествования тоже разительно поменяется), а зритель будет вынужден по-новой запоминать десятки лиц. Зато после этого оторваться станет уже невозможно.

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Действительно стоит смотреть?

Безусловно! Имя Соррентино в титрах — самое узнаваемое и закономерно поднимает интерес к сериалу, но не стоит спешить отдавать все лавры ему. Шоураннером проекта стал режиссер Саверио Костанцо, дважды претендовавший на «Золотого льва» и один раз — на «Золотого медведя», причем выбрала его сама Ферранте. В 2014-м постановщик приехал в Венецию со своим нью-йоркским триллером «Голодные сердца», где снялись тогда еще перспективный новичок Адам Драйвер и уже набравшая вес Альба Рорвахер. Роль последней жюри фестиваля признало лучшей. В «Подруге», которая выполнена в формате мемуаров постаревшей Элены, актриса спряталась за кадром и выступила в роли рассказчицы.

К тому же «Моя гениальная подруга» куда поконсервативнее и посмирнее разудалой кэмповой драмы про Ватикан. Впрочем, определенная избыточность и театральность сериалу все же присущи: герои подолгу молчат, ударяясь в созерцательность, а затем со вкусом орут друг на друга. Смешного здесь ужасающе мало, зато слезы будут наворачиваться на глаза довольно часто, — слишком уж тяжела судьба двух девушек, обитающих в мире жестоких мужчин. В самые эмоциональные моменты вторгается музыка Макса Рихтера, выпускника Королевской академии и ученика авангардиста-электронщика Лучано Берио. Однако тут нет и следа синтезаторного беспокойства его партитуры к «Вальсу с Баширом» — вместо этого саундтрек как будто бы апеллирует к наследию великих соотечественников героев: Вивальди и Корелли.

close Кадр из второго сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018 — 2020) Кадр из второго сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018 — 2020) Home Box Office (HBO)

С визуальной точки зрения «Подруга» тоже гораздо скромнее «Пап», но лишь на первый взгляд. Сначала сериал сильно отдает клаустрофобией, все действие сосредоточено в сравнительно небольшом районе. Элена вплоть до подросткового возраста не видит моря, хотя живет в портовом городе. Оператор Фабио Чьянчетти («Мечтатели» Бертолуччи, «Тигр и снег» Бениньи) не скупится на крупные и первые средние планы, заключая героев в еще более тесные рамки. Общую атмосферу обреченности подчеркивают частые лейтмотивные мизансцены и кадры. Один из самых ярких — Элена, которая задерживает пристальный взгляд на Лиле, пока та смотрит прямо перед собой.

По мере взросления девочек география потихоньку расширяется, а пыльный и душный Неаполь ненадолго сменяется кристальной чистотой острова Искья. Параллельно с этим происходят и преображения главной героини, которая имеет привычку ввязываться в токсичные отношения, искать себя в других, равняться на этих (якобы) превосходящих ее людей и искать их одобрения. Созависимая дружба с Лилой, способной изощренно манипулировать окружающими, почти физически отравляет ее. Закомплексованность и стремление к самобичеванию отражаются во внешности Элены. Трансформации к лучшему случаются одновременно с удалением от подруги-соперницы, а после их воссоединения наступает рецидив.

А что со вторым сезоном? Только без спойлеров!

Предыдущий сезон, который закончился кое-чьей свадьбой и некоторой сменой ролей, целиком разделался с первой книгой. Теперь дело дошло до второго романа — «Истории нового имени». Хотя в новых сериях Элене и Лиле примерно 16-17 лет, трудности, с которыми они сталкиваются, совсем не соотносятся с их нежным возрастом. Как бы в противовес мрачнеющему содержанию картинка, приветствуя наступление 60-х годов, становится светлее и легче. В остальном все по-прежнему: литература Ферранте скрупулезно переносится на экран, Чьянчетти продолжает устраивать пир для глаз, Маргерита Маццукко и Гая Джираче играют на пределе возможностей (и поминают «Маленьких женщин»), все страдают.

close Кадр из второго сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018 — 2020) Кадр из второго сезона сериала «Моя гениальная подруга» (2018 — 2020) Home Box Office (HBO)

Во втором сезоне Костанцо с режиссурой помогала Аличе Рорвахер (младшая сестра Альбы), еще одна важная итальянская постановщица и сценаристка. Она — звезда Каннского фестиваля, все три ее полных метра принимали участие в смотре и каждый раз собирали награды. За дебютное «Небесное тело» Рорвахер получила «Серебряную ленту», с «Чудесами» взяла Гран-при, а нашумевший «Счастливый Лазарь» удостоился приза за сценарий. В прошлом году кинематографистка посетила Канны уже в статусе члена жюри. Для «Моей гениальной подруги» она сняла четвертую и пятую серии (прессе прислали только первые две), действие которых снова разворачивается на острове Искья. Под руководством Рорвахер операторскую позицию вместо Чьянчетти заняла ее постоянная партнерша Элен Лувар.