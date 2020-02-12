Назло Трампу: отмененный триллер «Охота» выйдет в марте

Студии Universal Pictures и Blumhouse Productions объявили, что скандальный триллер «Охота» выйдет в американский прокат 13 марта. По словам продюсера Джейсона Блума и соавтора сценария Дэймона Линделофа, фильм об использовании республиканцев в качестве мишеней для либеральной элиты является сатирическим произведением, которое ни в коем случае не призывает к насилию. Они также заявили, что сюжет «Охоты» был ошибочно охарактеризован как предвзятый по отношению к сторонникам президента США Дональда Трампа, передает Variety.

«Поскольку все больше и больше людей начинают понимать [идею «Охоты»], мы обрели уверенность в том, что это не опасный фильм. Это не провокационный фильм. Это не спорный фильм. Я думаю, что большой сдвиг в изменении отношения к ленте заключается в том, что все, кто ее видел, отреагировали положительно», — сказал Линделоф.

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По сюжету фильма, группа из 12 республиканцев попадает в лес и становится объектом охоты для компании богачей, состоящей из представителей правящей либеральной элиты. Лидеров двух противостоящих лагерей сыграли Бетти Гилпин и Хилари Суонк.

Премьера «Охоты» должна была состояться в сентябре прошлого года, но ее перенесли на неопределенный срок в связи с массовыми расстрелами граждан США. В начале августа во время стрельбы в трех штатах — Техасе, Огайо и Иллинойсе — был убит 31 человек и не менее 50 получили ранения. Представители Universal Pictures согласились с тем, что жестокая реклама «Охоты» может напомнить родственникам погибших о трагедии.

«Из-за чувствительности к вниманию общества к недавним трагедиям в стране Universal Pictures и создатели фильма «Охота» временно приостановили свою маркетинговую кампанию», — заявили в студии.

Еще до решения о переносе премьеры Трамп раскритиковал «Охоту» и обвинил голливудскую индустрию в расизме.

«Либеральный Голливуд — расисты высочайшего уровня, его ненависть и злоба огромны! Они любят называть себя «элитами», но они не элиты. По большому счету, часто те, против кого они особенно сильно выступают, оказываются настоящими элитами. Фильм, который собирается выйти, должен будет разжечь и посеять хаос. Они создают свое собственное насилие, а потом пытаются обвинить других. Они настоящие расисты и очень вредны для нашей страны», — написал Трамп в Twitter.

Пользователям YouTube также не понравился первый трейлер фильма, который, по их мнению, «пропагандирует преступления на почве ненависти».

«Почему вы снимаете фильмы о насилии? Каждый второй фильм полон насилия, какую моральную ценность он несет миру?», «Я получил 24-часовой запрет на фейсбуке после того, как переслал этот трейлер. По их словам, это нарушает их стандарты безопасности», — писали зрители под роликом.

Создатели ленты надеются, что в следующий раз президент заговорит о фильме только после его просмотра. В новом трейлере, который вышел 11 февраля, «Охоту» называют «самым обсуждаемым фильмом, которого никто никогда не видел». По словам журналистов, посмотревших «Охоту» до премьеры, и либеральные, и консервативные персонажи ленты «нарисованы широкими мазками» и изображены в карикатурном стиле.