«Пришлось сжечь два чучела»: первое видео со съемок «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала «Сваты», где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов. По словам создателей, работающей над проектом команде пришлось заново приступить к съемкам новых эпизодов из-за того, что за два прошедших года внешний вид актеров, а также интерьер домов, где раньше проходили съемки, существенно изменились.

«Еще не отснято ничего, предстоит большая работа. Предыдущие сцены, отснятые в 2017 году, показаны не будут», — рассказали они.

В официальной группе сериала в Instagram был также опубликован видеоролик со съемочной площадки проекта, который длится 12 секунд. На нем можно увидеть, как Татьяна Кравченко с Федором Добронравовым что-то обсуждают в танце на фоне празднования Масленицы.

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«Во время съемок пришлось сжечь два чучела, потому что снимали сначала актеров массовки, а потом сцены с главными героями. Было здорово, когда Федор Добронравов учил нас всех танцевать на репетиции. Видно, что человек на своем месте: он не только прекрасно играл, но и помогал режиссеру скорректировать сцены», — рассказала Елена Сманцер, которая вместе с супругом Сергеем работала дублершей исполнителей главных ролей.

Продолжение сериала от студии «Квартал 95», ранее возглавляемой действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, начали снимать в Белоруссии в конце января. Помимо Добронравова, в работе над проектом также участвуют Татьяна Кравченко, Олеся Железняк, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, а также Николай Добрынин, слухи об уходе которого появились после выхода шестого сезона сериала.

Чтобы вплести в шоу изменения, произошедшие в реальной жизни, сюжет «Сватов» было решено изменить. В новом сезоне зрители смогут увидеть историю знакомства молодого Ивана Будько с его будущей супругой Валентиной. Специально для этого к съемкам было решено привлечь сына Федора Добронравова, а роль молодой Валентины, которую в сериале играет Кравченко, было решено доверить актрисе Дарье Рыбак.

В настоящий момент идет съемка зимних эпизодов сериала, которая продлится до весны, а на май запланирована летняя часть. После досъемок проект ожидает монтаж и озвучка, а окончательный вариант нового сезона «Сватов» выйдет на телеэкраны в 2021 году.

Сам Добронравов, говоря о возможной дате выхода сериала, который многократно оказывался на грани закрытия, признался, что опасается делать далеко идущие прогнозы.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сказал он в интервью Teleprogramma.pro.

Тем не менее, работа над сериалом продолжается и в новом сезоне в нем даже появится новый герой в исполнении Михаила Трухина – директор сельского клуба Палыч, который проведет свадьбу внучки главных героев и ее иностранного возлюбленного.

Ожидается также возвращение одного из героев в исполнении Анатолия Васильева, который не появлялся в «Сватах» после смерти своего героя уже десять лет. В седьмом сезоне он появится в сценах воспоминаний.