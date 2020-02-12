«Унижает саму тему»: зрители разнесли новое шоу Собчак

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак «Док-ток», опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок «нравится» и 4,7 тысяч отметок «не нравится», а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.

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Темой передачи стало убийство сестрами Хачатурян отца, который на постоянной основе применял к ним насилие сексуального характера.

«Вот уже полтора года вся страна следит за новостями по делу сестер Хачатурян. Беспрецедентное убийство тремя дочерьми своего отца вызвало большой резонанс. Общество разделилось на два лагеря. Одни требуют освободить сестер, называя их действия самообороной, другие же считают их отцеубийцами», — говорится в описании выпуска.

Помимо Собчак, в студии программы также присутствовали мать сестер Аурелия Дундук и племянник их отца, Сергей. В их присутствии была продемонстрирована сначала реконструкция первого изнасилования Хачатуряном своей супруги, после чего гостям был показан видеоролик, в котором мужчина стрелял из пистолета в своего племянника.

«Все что я хочу сказать о возвращении Ксении Собчак на федеральное ТВ — это то, что матери сестер Хачатурян показали снятую с участием актеров сцену того, как муж впервые ее изнасиловал (показали прямо в студии в присутствии ста посторонних человек)», — написала в социальных сетях одна из зрительниц.

Несмотря на то, что Собчак сопроводила показа видеоматериалов обсуждением вопроса о необходимости введения в России закона о домашнем насилии, подход к теме показался комментаторам чересчур похожим на программы Андрея Малахова.

«Я думала, новое шоу — а это продолжение «Большой стирки». Нечего почерпнуть, зачем анализировать. Как этой информацией воспользоваться в реальности?» — написала другая зрительница.

Еще одной передачей с которой сравнили «Док-ток», оказалась «Следствие вели» Леонида Каневского, для которой также снимаются инсценировки преступлений с участием актеров.

Возмущение бесцеремонностью подхода выразила также член консорциума женских неправительственных объединений Софья Русова, передает Business.fm.

«Для меня не очень понятен формат воспроизведения семейной жизни Хачатуряна, с еще раз травмирующими и показывающими картинками, как он унижал своих членов семьи в их же присутствии, и они вынуждены смотреть это, находясь в студии. Мне кажется, все это недопустимо и унижает саму тему домашнего насилия. Мне кажется, что это не профессиональная работа», — сказала она.

Русова подчеркнула, что саму передачу считает «продуктом очень низкого качества».

Часть подписчиков ведущей в Instagram также сострила на тему возвращения Собчак на Первый канал после работы на телеканале «Дождь».

«Эй, Ксюха, ты на первом что ли? Променяла свой «Дождь»? Или тут бабок больше платят?» — написал один из них.

Сама Собчак объяснила критику в адрес своей программы незнанием недовольных телезрителей о ситуации на российском телевидении.

«Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с «документалкой». Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор», — сказала она Ura.ru.

Ведущая также подчеркнула, что у каждой программы есть своя аудитории и посоветовала тем, кому не понравился «Док-ток» смотреть ее программу «Осторожно, Собчак».