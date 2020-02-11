Вопреки стримингу: «Паразиты» на Blu-Ray стали бестселлером

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо занял первое место по продажам в Apple iTunes и Amazon, передает Variety. Аналитики связали такую популярность с успехом на премии «Оскар-2020», по итогам которой лента победила в четырех номинациях — «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая режиссерская работа» и, наконец, «Лучший фильм».

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В iTunes «Паразиты» возглавили рейтинг самых продаваемых фильмов в США, опередив «Джокера», «Достать ножи» и «Однажды в… Голливуде». В случае с Amazon все куда интереснее: картина пополнила ряды бестселлеров среди дисков в формате Blu-Ray. Следом за ним разместились «Джокер», коллекционное издание сериала «Друзья», а также «Однажды в… Голливуде» и «Малефисента: Владычица тьмы».

Выход на рынок таких крупных онлайн-площадок как Netflix, HBO, а с прошлого года Disney+, привел к гигантским сокращением продаж DVD и Blu-Ray. В будущем ситуация может только усугубиться, поскольку в 2020-м будут запущены сервис Peacock от NBCUniversal и HBO Max. И дело тут во многом в изменении привычек зрителей — смотреть фильм или сериал в онлайн-кинотеатре, куда удобнее, чем покупать его физический носитель. К тому же, многие площадки предлагают не только покупать, но и, например, взять «напрокат». В частности, Amazon Prime Video предлагает приобрести «Паразитов» в аренду за $3,99, в то время как на Amazon покупка Blu-ray обойдется в $19,51.

В эпоху стриминговых сервисов приобретение Blu-ray фильмов может показаться дикостью, но это только на первый взгляд. Судя по данным The Numbers, кино на материальных носителях по-прежнему покупают, хотя количество продаж с каждым годом стремительно падает. Согласно CNBC, еще в 2013 году общие объем продаж Blu-Ray мог похвастаться суммой $2,37 млрд, но затем показатели резко упали до $1,8 млрд.

Так, в прошлом году, топ-5 фильмов, выпущенных в этом формате («Мстители: Финал», «Аквамен», «Капитан Марвел», «Богемская рапсодия» и «Человек-паук: Вдали от дома»), принесли суммарно $224 млн. В 2018-м показатель был гораздо выше: почти $312 млн. При этом из них порядка $140 млн также принесли хиты Marvel — «Мстители: Война бесконечности» и «Тор: Рагнарек».

Куда хуже ситуация обстоит с DVD: в прошлом году продажи фильмов на диске снизились более чем на 86% с 2008 года. В 2018-м общий объем продаж составил $201 млрд (и это всего 10% рынка США). В это же время акции Netflix, Hulu и Netflix выросли с 2011 года на 1,23% — до $12,9 млрд. Так, на фоне растущей популярности потоковых сервисов и из-за падения продаж Samsung вовсе отказалась выпускать проигрыватели для Blu-Ray, что в СМИ окрестили концом целой эпохи.

Вместе с этим аудитория стримингов и их выручка с годами активно растет. Так, осенью 2018 года количество подписчиков только одного Netflix увеличилось на рекордные 8,8 млн человек, большая часть из которых — 7,31 млн — пришлась на зрителей за пределами США. В прошлом году выручка сервиса увеличилась на 31% по сравнению с 2018-м — до $5,47 млрд, а чистая прибыль — почти в 4,5 раза, до $587 млн. И если для Netflix такой результат — далеко не предел, рынку Blu-ray и DVD о такой цифре в новых для себя условиях остается только мечтать.