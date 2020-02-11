«Белый» и скучный: «Оскар» установил антирекорд по просмотрам

Аудитория «Оскара» сократилась приблизительно на шесть миллионов человек или 20%, передает ABC News со ссылкой на компанию Nielsen. В этом году в США трансляцию премии посмотрели всего 23,6 млн телезрителей — это самый низкий результат в истории Американской киноакадемии. Предыдущий антирекорд по просмотрам был установлен в 2018-м — тогда за церемонией вручения следили 26,5 миллиона.

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По мнению кинообозревателя Тома О'Нила, минувший «Оскар» был скучным и во многом предсказуемым, что и стало причиной снижения интереса к трансляции.

«[«Оскар»] был слишком предсказуемым, слишком «белым» и слишком скучным», — приводит его слова издание.

Несмотря на то, что «Паразиты» Пон Чжун Хо стал первым в истории фильмом на иностранном языке, получившим главную награду, согласно О'Нилу, он не пользовался большой популярностью у зрителей. В то же время согласиться с такой позицией сложно: в США картина собрала $35 млн, что для иностранного фильма — очень хороший показатель.

«Единственное, что ждали в этот вечер, это объявление лучшего фильма года, при этом среднестатистический зритель не видел «Паразитов» или «1917», поэтому они не были слишком взволнованы», — выразил мнение О'Нил.

Согласно ABC, причиной снижения рейтинга могло стать отсутствие ведущих. После Twitter-скандала с комиком Кевином Хартом в прошлом году уже вторая церемония награждения проходит с привлечением разных звезд. Например, в этом году свои номера представили Жанель Монэ и Билли Портер, а также комики Стив Мартин и Крис Рок.

Еще одной причиной падения популярности телетрансляций ABC News называет рост интереса к онлайн-трансляциям в сети и стриминговым сервисам, которые не учитываются при традиционном подсчете. К тому же, при анализе аудитории исследовательская компания Nielsen подсчитала только просмотры на телеканале ABC, поэтому о реальных цифрах «Оскара», говорить сложно.

В США церемония «Оскара» долгое время оставалась второй по популярности телевизионной программой после трансляции «Супербоула» (к сравнению: в этом году ее посмотрели 106 млн человек). С 2000 года телевизионная аудитория премии составляла от 35 млн до 45 млн зрителей.

В ночь на 10 февраля по московскому времени в голливудском театре «Долби» прошла 92-я церемония вручения наград премии «Оскар». Главным триумфатором стали южнокорейские «Паразиты», победившие в четырех номинациях — «Лучший иностранный художественный фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая режиссерская работа» и, наконец, «Лучший фильм».

Вторым претендентом на главную награду вечера был фильм о событиях Первой мировой войны «1917» Сэма Мендеса. В итоге военная драма пролетела в престижных категориях, но первенствовала в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Хоакина Феникса и Рене Зеллвегер признали лучшими актером и актрисой. Награды за роли второго плана в этой же категории получили Брэд Питт и Лора Дерн.