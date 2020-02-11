Новый метод имени Шерлока: каким получился сериал «Триггер»

Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) исповедует метод так называемой «провокативной психологии», предпочитая решать проблемы клиентов максимально быстро, не заботясь о моральной стороне вопроса. Такой радикальный подход однажды приводит к самоубийству пациента, из-за чего Стрелецкий получает реальный срок в тюрьме. Выйдя на свободу по УДО, главный герой сериала «Триггер» старается возобновить свою практику и наладить личную жизнь, оказавшуюся в руинах после отсидки.

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Артур Конан Дойль придумал своего Шерлока Холмса, вдохновившись Эдгаром Алланом По. Но именно персонаж Конан Дойля стал всемирно знаменит, так как писатель его продумал до мельчайших подробностей, в то время как для По инспектор Дюпон скорее был неким упражнением ума. Появившийся в мировой культуре больше века назад Холмс до сих пор будоражит умы в индустрии развлечений, и появление очередной вариации на эту тему никого не должно удивлять. В конце концов, важно авторское прочтение хорошо знакомого образа — под каким углом авторы рассматривают персонажа, и что нового и своего они могут в него привнести.

Новый сериал компании Александра Цекало «Среда» во многом основан на герое Конан Дойля, а за ориентир берет скорее «бибисишного» Шерлока с его хайтековским налетом и попыткой максимально осовременить образ и его окружение. В целом это удается, и проект смотрится, как очень крепкий процедурал, способный увлечь своими сюжетными поворотами зрителя. Насколько глубоко «Триггер» погружается в природу человека и его психологические проблемы, еще предстоит узнать, так как первые эпизоды пока не дают четкого представления, каким будет основное направление. Хотелось бы, чтобы в конечном итоге сериал стал чем-то большим, чем красивая и динамичная история о безумном психотерапевте-экстремале, похожим одновременно на доктора Хауса Хью Лори и Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча.

close Первый канал

Потенциал точно есть, и лежит он в основном в линии с бывшей женой главного героя Дарьей (Светлана Иванова), которая не смогла его простить за принципиальную позицию в истории с самоубийством пациента, из-за чего Стрелецкий и сел в тюрьму. Понаблюдать за психотерапевтом, которому требуются его же собственные услуги, было бы крайне любопытно, и если в будущем этому будет уделяться больше времени, то сериал от этого только выиграет.

Интереса добавляет и то, что провокативная психология действительно существует, и у персонажа Максима Матвеева есть прототип из реальной жизни — Сергей Насибян, который консультировал шоураннера сериала Александру Ремизову. В то же время сам Насибян в недавнем интервью «Дождю» признался, что для динамизма и кинематографичности некоторые приемы Стрелецкого были доведены до предела и настоящими практикующими психологами не используются. Однако, по утверждению консультанта, исповедующие этот метод терапевты способны довести своего пациента до того морального состояния, которое отображено в «Триггере».

В сухом остатке новая работа компании «Среда» пока скорее напоминает облегченный вариант своего же «Метода» и остается только ждать, пойдет ли Цекало до конца в заявленных провокациях, как он это сделал вместе с Юрием Быковым и Константином Хабенским.