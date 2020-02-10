И снова «Чернобыль»: фильм Козловского заподозрили в плагиате

Студия Central Partnership опубликовала на YouTube первый тизерный трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским в главной роли. Как можно догадаться по названию, лента затронет аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главными героями станут пожарный Алексей, а также инженер по имени Валерка (да, именно так в официальном синопсисе) и военный водолаз Борис. Вместе они отправятся ликвидировать последствия катастрофы.

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«Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия — спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы», — говорится в синопсисе.

Премьера ленты запланирована на 8 октября 2020 года. Помимо Козловского, в «Чернобыль: Бездна» снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и Равшана Куркова. Одним из продюсеров выступил Александр Роднянский.

На момент написания заметки видео посмотрели 240 тыс. человек. При этом количество дизлайков к нему заметно превысило лайки: 1,8 тыс. против 500. В комментариях к тизеру многие пользователи пошутили над тем, что Козловский мало того, что срежиссировал картину, но и исполнил в ней главную роль: «Фильм Данилы Козловского про Данилу Козловского», «Самый лучший актер первого плана — Данила Козловский. Второго плана — мечты Данилы Козловского. Саундтрек — Данила Козловский. Потраченные деньги Фонда Кино — по инициативе Данилы Козловского. Не окупится, уйдет в минус <...> — фильм Данилы Козловского».

Некоторые также обратили внимание на сходство «Чернобыль: Бездна» с одноименным сериалом HBO 2019 года. Действительно, визуально (сюжет и так понятен) оба проекта по-своему имитируют хронику и выполнены в желто-зеленом цвете.

«А сколько воплей было про оскорбительный сериал от НВО. Вот и наш ответ — как всегда дешевый, истеричный и «козловский», «Плагиат», «Пересмотрите трейлер «Чернобыль» от HBO, чтобы прийти в себя после этого трейлера», — заметили пользователи.

Несмотря на неизбежные сравнения между фильмом Козловского и шведско-британским сериалом, Александр Роднянский в интервью сайту kp.ru заявил, что «Чернобыль: Бездна» будет значительно отличаться от шоу HBO.

«Мы концентрируемся на человеческом поведении, проживании обычными людьми обстоятельств этой трагедии, самопожертвовании, которое было продемонстрировано тогда многими. И инструментарий мы используем совершенно другой. Одно дело — сериал для малого экрана. Другое — аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката», — поделился продюсер, подчеркнув, что в целом они делают «одно дело».

Говоря о своих впечатлениях от сериала «Чернобыль», Роднянский назвал его одним из лучших, которые когда-либо были сделаны.

«Абсолютный пик жанра. Трудно включаться в прямую конкуренцию с ним. Да и не нужно. Надо воспринимать его как масштабное возвращение к общественному обсуждению темы Чернобыльской аварии как таковой», — отметил член экспертного совета Фонда кино.

В 2019 году мини-сериал «Чернобыль» стримингового сервиса HBO и телесети Sky возглавил рейтинг самых популярных шоу в истории телевидения по версии IMDb. Премьера проекта о катастрофе на Чернобыльской АЭС, созданного Крэйгом Мазином, состоялась в США и Великобритании 6 мая.