«Придем за тобой»: почему Snoop Dogg угрожает ведущей CBS

Рэпер Snoop Dogg оказался в центре громкого скандала после того, как публично пригрозил расправой ведущей CBS News Гейл Кинг. 48-летнего уроженца Калифорнии возмутило, что журналистка в рамках одного из интервью вспомнила про дело об изнасиловании, подозреваемым по которому проходил баскетболист Коби Брайант, погибший в минувшем январе в авиакатастрофе. В Instagram музыкант выложил видео, на котором пообещал «прийти» за Гейл, если она не «отвалит», а также назвал ее «стервой».

«Гейл Кинг, <...> зачем тебе это нужно? — спросил Snoop Dogg, осуждающе покачивая головой. — Мы ожидали от тебя большего, Гейл. Разве ты не тусовалась с Опрой [Уинфри]? Почему ты атакуешь нас? Мы — свои люди. <...> Мне тошно от тебя. <...> Как ты смеешь пятнать репутацию моих братишек? Уважай семьи и отвали, стерва, пока мы не пришли за тобой».

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Спустя некоторое время, когда заявление хип-хоп-исполнителя срезонировало в американском обществе, он, впрочем, немного пошел на попятную, заверив, что якобы не хотел угрожать Кинг, а лишь стремился призвать ее быть более уважительной к наследию погибшего спортсмена и его семье.

«Как бы я выглядел, если бы хотел причинить вред 70-летней женщине (на самом деле журналистке 65 лет — «Газета.Ru»)? Я слишком хорошо воспитан для этого, — цитирует рэпера Complex. — Я не хотел причинять ей вреда, не угрожал ей. Все, что я сделал, это сказал: »<...> Имей немного больше уважения к Ванессе (вдове Коби — «Газета.Ru»), ее детям и наследию Брайанта».

Недовольство Snoop Dogg, ходившего на матчи команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую Брайант выступал на протяжении всей своей карьеры, вызвало интервью Кинг со знаменитой баскетболисткой Лизой Лесли. В ходе разговора ведущая шоу CBS This Morning попыталась вывести собеседницу на откровенный диалог об одной из наиболее темных страниц в биографии Коби — деле об изнасиловании, в котором он подозревался в начале нулевых.

«Считается, что у него неоднозначное, сложное наследство из-за обвинения в сексуальном насилии», — напомнила журналистка Лесли, подчеркнув, что обращается к ней «как к женщине, как к игроку WNBA» (женский аналог НБА).

Та, в свою очередь, отреагировала на провокацию Кинг предельно сдержанно, подчеркнув, что лично она сама никогда не видела Брайнта человеком, который действительно может сделать что-то плохое девушке.

«Я никогда не видела его человеком, который мог бы сделать что-то жестокое в отношении девушки — или же агрессивное. Это не тот человек, которого я знаю, — ответила она. — Я думаю, что СМИ должны быть более уважительными в это время. Если у вас были вопросы по этому поводу, у вас было и много лет, чтобы задать их ему лично».

Примечательно, что и сама журналистка впоследствии подчеркивала, что разочарована тем, как был смонтирован отрывок из интервью. По ее словам, она бы тоже возмутилась, если бы увидела отредактированный вариант ее беседы с Лесли.

«Знаю, что если бы я видела только видео, которое видели другие, то и сама бы была зла на себя. Я огорчена, смущена и очень зла», — заверила она.

Легенда НБА и «Лейкерс» Коби Брайант разбился насмерть на вертолете 26 января 2020 года в Калифорнии в возрасте 41 года — вместе с ним в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джанна. У спортсмена остались супруга Ванесса, на которой он женился еще в 2001-м, и три дочери.

Скандал с изнасилованием, подпортивший репутацию Брайанта, разгорелся в 2003 году: баскетболиста подозревали в насильственных действиях по отношению к 19-летней горничной Кателин Фабер. Историю, впрочем, удалось урегулировать до судебного разбирательства — девушка отказалась свидетельствовать против Коби.

Закончил с профессиональным баскетболом Брайант только в 2016 году. В своем последнем матче атакующий защитник «Лейкерс» набрал 60 очков — такого до него (и после) не делал никто.