«Бессонница, болят ноги, голова»: МакSим может завершить карьеру

Российская исполнительница и автор песен Марина Абросимова, известная под псевдонимом MaкSим, может не вернуться на сцену после вынужденного отпуска по состоянию здоровья. По словам ее концертного директора Маргариты Соколовой, артистка на протяжении девяти месяцев не может оправиться от последствий автомобильной аварии, передает НТВ.

«Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет, — сказала Соколова. — У нее головные боли, бессонница, болят ноги, голова. Неврологи говорят, что это посттравматический синдром».

Представительница МакSим добавила, что врачи настаивают на продлении срока реабилитации певицы, чтобы восстановить сон и наладить работу сосудов головного мозга.

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Напомним, что в начале февраля Соколова написала в Instagram об уходе артистки со сцены, назвав свое заявление «грустным и неожиданным».

«В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — заявила она.

По словам Соколовой, условия отмены запланированных на ближайшее время выступлений и концертов она обсудит с каждым организатором индивидуально.

«Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий. Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными.

Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали», — сказала представитель Абросимовой.

Позднее директор уточнила, что экстренной госпитализации певицы не было, но она проходит плановое лечение в стационаре.

«Обратились к врачам с жалобами. Была предложена госпитализация и обследование. Параллельно уже идет поддерживающая терапия», — написала Соколова, поблагодарив поклонников МакSим за сочувствие и поддержку.

Авария, в которой пострадала певица, произошла в апреле 2019 года, когда она ехала в аэропорт. Тогда представитель Абросимовой опубликовала в Instagram фотографии артистки с многочисленными синяками и ссадинами, чтобы избежать «каких-либо спекуляций или недопонимания» в сети.

«Она была в таком шоковом состоянии, и была кратковременная потеря памяти от ударов. Она даже не понимает, было это или нет. Сознание теряла, не теряла. Но, видимо, теряла. Это был шок... Пока очень тяжело ей.

Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — сказала Соколова.

По ее словам, МакSим спешила на обратный рейс в Москву для работы над клипом «Абонент не доступен». В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Соколова также раскрыла некоторые подробности самого ДТП.

«Скользкая дорога, на скорости пробило колесо — видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр... Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи — спасибо им огромное!» — сказала она, отметив, что медики прогнозировали артистке реабилитацию в течение месяца.

Однако проблемы со здоровьем Абросимовой оказались намного серьезнее из-за слабых сосудов головного мозга и сильного удара, который пришелся на подбородок. Согласно СМИ, в связи в травмами головы артистка долгое время не могла говорить и передавала все комментарии через менеджера.