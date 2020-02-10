Скандал с умершими и запой Пон Чжун Хо: чем запомнится «Оскар»

«Yesterday» Билли Айлиш и выборочные овации

На «Оскаре-2020» по традиции трогательно простились с деятелями индустрии, ушедшими из жизни за последний год, — в ходе церемонии, в частности, почтили память звезды «Бегущего по лезвию» Рутгера Хауэра, легенды Голливуда Кирка Дугласа и даже баскетболиста Коби Брайанта (он, между прочим, в 2018-м выиграл приз Американской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм»), погибшего в конце января в авиакатастрофе. Особо эмоциональным все это получилось благодаря выступлению Билли Айлиш — пока на экране показывали фотографии и кадры с умершими представителями кинематографа, певица исполняла чувственный кавер на «Yesterday» The Beatles.

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При этом у некоторых зрителей «Оскара» номер вызвал недовольство: они, во-первых, возмутились тем фактом, что присутствовавшие в зале селебрити «выборочно» аплодировали скончавшимся коллегам (некоторых кинотеатр «Долби» и вовсе встречал абсолютной тишиной — если не считать пения Айлиш), во-вторых, не поняли, почему в ролике не упомянули Люка Перри, звезду «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйла», сыгравшего среди прочего и в «Однажды в… Голливуде», одном из главных номинантов церемонии.

Эминем все-таки выступил на «Оскаре» — были стоячие овации (и чуть-чуть испанского стыда)

В 2003 году Эминем выиграл «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за композицию «Lose Yourself», которая прозвучала в фильме «Восьмая миля», где он также исполнил главную роль. Тогда он, правда, на церемонию не пришел — как позднее рассказывал сам рэпер, это не было шагом протеста, просто он абсолютно не верил, что может стать лауреатом главной кинопремии мира, и, согласно легенде, даже не следил за ее ходом по ТВ, смотря вместо этого мультики с дочкой. Прошло 17 лет, и Маршалл Мэтерс все-таки добрался до «Оскара», чтобы исполнить там все тот же «Lose Yourself» — получилось, конечно, не так зажигательно и энергично, как Эминем мог бы сделать в начале нулевых (ему все-таки скоро 50), однако все равно круто. Правда, оценили выступления рэпера далеко не все из присутствовавших в зале (хотя многие по-настоящему прокачались), что мгновенно породило целое море мемов: так, Мартин Скорсезе в ходе номера чуть-чуть прикорнул, Билли Айлиш выглядела так, будто бы ей сильно за 70 и «этот ваш рэп — это вообще что, музыка?», а Идина Мензел и вовсе, кажется, словила самый настоящий испанский стыд.

И все же по итогам получилось очень мило — как минимум по той причине, что сам исполнитель позднее извинился перед Академией, что его пришлось ждать так долго, а также поздравил своего «дядю Элтона» [Джона] с победой в номинации «Лучшая песня». И, да, — провожали Эминема стоячими овациями.

a montage of crowd shots during Eminem's performance at the Oscars pic.twitter.com/6hEkeMfGgc — Mark (@tole_cover) February 10, 2020

Пьющий всю ночь Пон Чжун Хо — aka «ама факинг вирдо»

Прошедшая церемония стала по-настоящему триумфальной для Пон Чжун Хо (а также южнокорейского кино и всей индустрии в целом — но это уже тема для другого разговора): «Паразиты» азиатского гения взяли главный приз «Оскара» и еще чуть-чуть по мелочи (награды за режиссеру, оригинальный сценарий и лучшую иностранную ленту). Сам кинематографист, естественно, был на седьмом небе от счастья и оригинально прокомментировал победу — со сцены он сказал, что «будет пить до следующего утра», а в одном из интервью, отвечая на вопрос, каким образом его приходят такие идеи для фильмов, произнес, пожалуй, главную фразу вечера («Because i am f***ing wierdo» — если по-русски и с цензурой, то «Потому что я чертов чудак»).

bong "i'm a fucking weirdo" joon-ho pic.twitter.com/HNQ7tQlbJQ — karen han (@karenyhan) February 10, 2020

Netflix обидели (опять) — как, впрочем, и Тарантино

У Netflix, как известно, крайне тяжелые отношения с «элитой» киноиндустрии США и — в частности — «Оскаром». То, что академики не особо горят желанием отмечать проекты стриминга, было отчетливо понятно еще в прошлом году, когда мимо главного приза пролетела «Рома» Альфонсо Куарона, которая — не будь она продуктом потокового сервиса — с большой долей вероятности победила бы в категории «Лучший фильм». Ситуация могла измениться в 2020-м — благо, что в этом году Netflix получил аж 24 номинации (для сравнения — даже у Disney было на одну меньше) усилиями «Ирландца» (10), «Брачной истории» (6), «Двух пап» (3), «Клауса», «Американской фабрики», «На краю демократии», «Жизнь захватывает меня» и «Я потерял свое тело» (все — по одному). Однако в итоге стриминг не просто не реализовал рекордное число номинаций в хотя бы приемлемое количество статуэток, но и фактически провалился на премии: на счету сервиса оказались всего две награды (Лора Дерн была признана лучшей актрисой второго плана за роль в «Брачной истории», тогда как «Американскую фабрику» назвали лучшей документальной полнометражкой).

«Прокинули» академики в очередной раз и Тарантино: в минувшем году режиссер выпустил эталонное кино о Голливуде, и оно долгое время считалось одним из основных фаворитов «Оскара» в категории «Лучший фильм». Да, безусловно, в конкурентах у великого постановщика значились «1917» Сэма Мендеса, филигранный в визуальном плане киноаттракцион, а также великолепные «Паразиты», но даже с учетом этого почти все рассчитывали, что Квентин, возможно, вновь уйдет из «Долби» без главного приза всея индустрии, но хотя бы либо получит первый «Оскар» как режиссер, либо (в крайнем случае) в третий раз будет награжден за сценарий. И так как ничего этого не произошло, а следующий фильм может стать для постановщика последним (о чем он ранее неоднократно говорил сам), Тарантино по итогам вполне может пополнить коллекцию признанных мастеров кинематографа, которых академики так по достоинству не оценили. Сам режиссер — остается надеяться — отреагирует на это примерно так.

GIVE EM THE OL RAZZLE DAZZLE TARANTINO FUCK HAHAHAHAH #oscars #quentintarantino pic.twitter.com/leye1iehWQ — margot robbies hand holder (@clarkesatop) February 10, 2020

«Нам нужны ваши голоса»

2019 год получился для исландской композиторши Хильдур Гуднадоуттир, мягко говоря, очень успешным — на экраны вышли сериал HBO «Чернобыль» и «Джокер» с Хоакином Фениксом, для которых она написала музыку, причем лента Тодда Филлипса принесла ей и «Золотой глобус», и «Оскар» (а сериал-катастрофа — «Грэмми»). Когда музыкантку награди призом Американской киноакадемии, любители статистики тут же вспомнили, что она стала первой за более чем 20 лет женщиной, сумевшей победить в номинации «Лучшая музыка к фильму». Говорила на церемонии об этом и сама Гуднадоуттир.

Она, в частности, подчеркнула, что женщинам-композиторам редко отдают должное в индустрии, а также выразила надежду, что ее победа поможет обратить внимание на плохую гендерную статистику. «Это как бы кольнуло многих людей. Мы должны открыть индустрию для большего количества женщин», — сказала исландка.

Также она трогательно обратилась ко всем «девушкам, женщинам, матерям, дочерям, которые слышат, как внутри их бурлит музыка»: «Пожалуйста, говорите громко. Нам нужно слышать ваши голоса».