Харли Квинн, «Плохие парни» и «1917»: что смотрят в США

Лидером американского бокс-офиса за минувшие выходные, как и ожидалось, стала премьера женского блокбастера «Хищные птицы»: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэном Макгрегором. Аналитики отмечали, что в сравнении с «Отрядом самоубийц» новый фильм о Харли Квинн стартует в США значительно хуже, и пророчили ему первые сборы в размере $50 млн. Однако сольная лента о супергероине совсем не оправдала ожиданий прогнозистов, дотянув лишь до $33,2 млн.

Три недели подряд комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом занимал первое место в прокате США и успел стать самым кассовым фильмом франшизы. По итогам четвертого уикенда лента о воссоединении бывших полицейских выручила $12 млн, немного превысив прогнозы аналитиков.

Фаворит предстоящего «Оскара» в номинации «Лучший фильм» — военная драма Сэма Мендеса «1917» — занимает третью строчку рейтинга. Благодаря образовавшемуся вокруг ленты ажиотажу она продолжает оставаться в тройке лидеров бокс-офиса США на седьмой неделе проката. Главной сильной стороной картины при простом сюжете, безусловно, является впечатляющий визуал — съемка «единым дублем», потрясающие декорации и грим героев. Вероятнее всего, техническая составляющая обеспечит творению Мендеса статуэтки в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника» и «Лучшие визуальные эффекты». На минувших выходных «1917» собрал в США $9 млн.

Семейная лента «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», вышедшая в США 17 января, не снискала популярности у зрителей. В ходе прошлого уикенда фильм о ветеринаре с уникальными способностями, которого сыграл Роберт Дауни-младший, сумел собрать лишь $6,6 млн, увеличив международные сборы картины до $158,6 млн при бюджете в $175 млн.

После девятой недели проката фантастический боевик «Джуманджи: Новый уровень» вернулся в пятерку лидеров бокс-офиса США. За минувший уикенд лента собрала $5,5 млн, увеличив общую кассу во всем мире до $768,5 млн. Несмотря на интерес американцев к новому фильму франшизы, ее предыдущая часть, вышедшая в 2017 году, была намного успешнее своего последователя — $962,1 млн.

Шестое место досталось криминальному боевику Гая Ричи «Джентльмены», для которого прошлые выходные стали третьими в американском прокате. В этот раз лента с Хью Грантом, Чарли Ханнэмом, Генри Голдингом, Мишель Докери, Джереми Стронгом, Колином Фарреллом и Эдди Марсаном собрала в США $4,2 млн.

Мрачная киноадаптация сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель» была встречена в США достаточно холодно — уже во вторые выходные проката лента собрала всего $3,5 млн, пополнив общую американскую кассу до $11,5 млн.

Детективная комедия «Достать ножи» от режиссера «Кирпича» и «Последних джедаев» Райана Джонсона в ходе 11-х выходных проката заработала $2,35 млн.

Предпоследнее место в топ-10 занял один из претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» — драма «Маленькие женщины», собравшая $2,32 млн.

Блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход» на восьмой неделе американского проката выручил $2,2 млн.