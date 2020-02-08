Том Хэнкс и рок-н-ролл: каким будет байопик об Элвисе Пресли

Актриса Мэгги Джилленхол исполнит роль матери Элвиса Пресли Глэдис в пока что безымянном байопике о «короле рок-н-ролла», который, как ожидается, выйдет на экраны в октябре будущего года, сообщает Variety. Помимо Джилленхол, известной по фильмам «Темный рыцарь», «Улыбка Моны Лизы», «Донни Дарко», «Персонаж» и «Сумасшедшее сердце», в ленте снимутся двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс, который сыграет полковника Тома Паркера (менеджера артиста), Остин Батлер («Однажды в… Голливуде»), которому досталась роль самого музыканта, а также Оливия Деджонг («Визит» М. Найт Шьямалана) — она перевоплотится в Присциллу, единственную супругу звезды.

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Известно, что режиссером проекта выступает Баз Лурман, автор таких популярных лент, как «Великий Гэтсби», «Австралия», «Мулен Руж» и «Ромео + Джульетта». Он же в проекте отвечает и за сценарий — совместно с Крэйгом Пирсом, с которым ранее уже работал над рядом фильмов.

Согласно ожиданиям, байопик о Пресли расскажет о том, как молодой певец с помощью своего менеджера добился статуса музыкальной иконы, которая навсегда изменила облик индустрии. Вероятно, подробно покажут в ленте и о взаимоотношениях «короля рок-н-ролла» с матерью, которую он на протяжении всей карьеры называл «девушкой номер один».

Примечательно, что байопик станет для Лурмана первым фильмом со времен выхода экранизации произведения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда: а ведь ее премьера состоялась еще в 2013 году. Биографическая картина будет снята на родине режиссера — в австралийском городе Квинсленд.

Ранее кинематографист, объясняя, почему выбрал Батлера на роль Пресли (за нее также боролись Ансель Элгорт, Майлз Теллер и Гарри Стайлс), заявил, что увидел в 28-летнем актере потенциал и готовность к серьезному скачку.

«Я понимал, что не смог бы снять этот фильм, если бы кастинг не был настолько качественным в плане схожести актеров, и мы тщательно искали одного, способного показать естественные особенности и вокальные качества Пресли, а также его внутреннюю уязвимость», — сказал Лурман.

По словам База, для него было честью встречать на кастинге таких талантливых артистов. Кроме того, он поведал, что услышал о Батлере после его участия в спектакле «Продавец льда грядет» на Бродвее. «В ходе огромного количества репетиций, а также музыкальных и перформанс-семинаров, я осознал, что нашел того, кто мог бы воплотить дух одной из самых знаковых фигур в мировой музыке», — заключил постановщик.

Байопик Лурмана станет далеко не первым проектом подобного рода, посвященным Пресли. Так, в 1978-м Элвиса у Джона Карпентера сыграл Курт Расселл, в ленте «Элвис встречает Никсона» (1997) роль «короля рок-н-ролла» исполнил Рик Питерс, а в биографической картине CBS в Пресли перевоплотился Джонатан Рис-Майерс. Активно снимался в кино и сам Элвис, ушедший из жизни в 1977 году в возрасте 42 лет: на его счету, в частности, такие фильмы, как «Люби меня нежно», «Любящие тебя», «Тюремный рок», «Кинг Креол», «Голубые Гавайи», «Следуй за мечтой», «Малыш Галахад», «Это случилось на Всемирной ярмарке», «Вечеринка в Акапулько», «Да здравствует Лас-Вегас», «Счастлив с девушкой», «Каникулы в гареме», «Рай в гавайском стиле», «Немного жизни, немного любви», «Неприятности с девушками», «Перемени обличье» и многие другие.

Ранее мы писали, как и почему умер Элвис Пресли (а также какие конспирологические теории вокруг его смерти строят фанаты), — ознакомиться с материалом можно здесь.