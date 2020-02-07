«Лжец и идиот»: преступница обвинила Бена Стиллера в обмане

В США на свободу вышла Джойс Митчелл, 55-летняя экс-сотрудница нью-йоркской тюрьмы строгого режима, которая несколько лет назад помогла сбежать из заключения двум убийцам. Согласно Deadline, женщина в 2015 году была приговорена к по меньшей мере 2 годам 4 месяцам заключения с максимальным сроком в семь лет и возможностью условно-досрочного освобождения. Во время отбывания наказания ей трижды отказывали в УДО — выйти на свободу досрочно ей удалось только с четвертой попытки.

Инцидент, за который была осуждена Митчелл, произошел в нью-йоркском исправительном учреждении «Клинтон» в 2015 году.

Как позднее выяснило следствие, двое заключенных — Ричард Мэтт (отбывал 25-летний срок за расправу над своим экс-боссом) и Дэвид Свэт (приговорен к пожизненному заключению как убийца шерифа) — потратили на подготовку к побегу из тюрьмы более года. В ходе тщательного планирования сообщники досконально изучили строение вентиляционных отсеков исправительного учреждения, а также сумели заручиться поддержкой Митчелл, которая, согласно расследованию, влюбилась в Мэтта (а, возможно, еще и в Свэта).

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О любовной связи Джойс и Ричарда, что примечательно, было известно еще до побега: один из коллег женщины пожаловался на нее руководству тюрьмы, однако из-за нехватки доказательств никаких мер в этом отношении так и не было предпринято. С помощью Митчелл и ее сообщника, охранника Джина Палмера (он сблизился с Мэттом благодаря изобразительному таланту последнего, успев даже поспособствовать продаже одной из его картин за $2 тыс.), преступники получили все необходимое для осуществления своего плана — и в ночь на 6 июня они, воспользовавшись заранее проделанными лазами в камерах и вентиляционными люками, бежали из тюрьмы, став первыми за более чем 150-летнюю историю исправительного учреждения, кому это удалось.

Изначальный план должен был закончиться пересечением ими границы с Мексикой, куда отвезти преступников собиралась сама Митчелл. Но уже добравшись до условленного места, женщину беглецы не обнаружили, в результате чего приняли решение скрыться от преследования через Канаду, а затем еще и разделились: по словам Свэта, Мэтт тормозил его и не был сфокусированным на довершении начатого.

Оба преступника были найдены уже к концу месяца — Мэтт, отказавшийся сдаваться представителям правопорядка, был застрелен насмерть, а Свэта ранили двумя выстрелами и позднее вновь заключили под стражу. В общей сложности на поимку беглецов и расследование инцидента США потратили $23 млн.

История с бегством из сверхохраняемой нью-йоркской тюрьмы позднее заинтересовала голливудского актера и режиссера Бена Стиллера, и в 2018 году на Showtime вышел мини-сериал «Побег из тюрьмы Даннемора», основанный на тех событиях. Проект, главные роли в котором исполнили Бенисио Дель Торо (Мэтт), Патриша Аркетт (Митчелл) и Пол Дано (Свэт), был высоко оценен критиками и зрителям, а также получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ» (приза удостоилась Аркетт).

При этом сама Митчелл, прототип персонажа Аркетт, подвергла шоу критике (еще даже не посмотрев его), обвинив создателей сериала в том, что они переврали произошедшие события, показав, в частности, ее любовную связь с заключенными (хотя подобного мнения придерживались и в прокуратуре). В интервью New York Post, которая она дала еще будучи за решеткой (и вскоре после премьеры остросюжетной драмы), женщина заверила, что «никогда не занималась сексом с Мэттом и Свэтом), а также назвала Стиллера «лжецом».

«Он — лжец. Как и весь остальной мир. Его не волнует правда. Все, о чем он беспокоится, — зарабатывание на мне миллионов. Он идиот», — негодовала она.

Комментируя сам побег, она заверила, что ей просто «воспользовались». «Я была глупа. <...> Правда не продается, — говорила она, ругая сериал. — Но все думают, что я шлюха, которая просто хотела это».