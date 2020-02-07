Миллионные гонорары: «Друзья» воссоединятся на HBO

После долгих и трудных переговоров весь актерский состав легендарного комедийного сериала «Друзья» воссоединится вновь. Отметившее в сентябре прошлого года свое 25-летие шоу, по слухам, будет иметь часовое продолжение — специальный выпуск для ностальгирующих поклонников, пишет Deadline. Кроме того, шоу должно помочь запустить стриминговый сервис HBO Max, на котором библиотека «Друзей» является одной из главных достопримечательностей. По сведениям издания, за участие в эпизоде каждая из шести звезд сериала получит гонорар в диапазоне от $3 до $4 млн. Общая сумма, потраченная на звезд в специальном выпуске, соответствует бюджету, который Netflix выделяет на гонорар за часовые шоу ведущих комиков, таких как Дейв Шаппелл, Крис Рок, Эллен Дедженерес и Эми Шумер.

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Ранее представители актеров и медиагиганта долгое время не могли сойтись в денежном вопросе. В конце 2019 года переговоры зашли в тупик и были приостановлены на несколько недель. В связи с этим креативный директор HBO Max Кевин Рейли был очень осторожен, когда в одном из январских интервью его спросили о возможном продолжении сериала.

«Вокруг этого есть интерес, но мы все же не можем разжигать его еще больше своим подтверждением. — говорил тогда Рейли. — На сегодня это просто возможно». Вскоре после этого переговоры возобновились, обе стороны смогли договориться и заключили сделку.

На это неделе, 5 февраля, актер Мэтью Перри, сыгравший в сериале персонажа Чендлера Бинга, оставил загадочный твит о том, что «грядут большие новости». Фанаты шоу пришли в восторг от того, что в ближайшее время будет объявлено о долгожданном воссоединении любимых героев.

В сентябре на праздновании 25-й годовщины «Друзей» соучредители и исполнительные продюсеры шоу Марта Кауффман и Дэвид Крейн опровергли возможность перезагрузки или воссоединения персонажей популярного сериала.

«Мы не будем проводить шоу воссоединения, мы не будем делать перезагрузку. Шоу было о том времени в жизни, когда друзья — твоя семья», — сказала Кауффман, добавив, что жизнь меняется.

Вместе с тем? сценаристка пояснила невозможность перезагрузки тем, что лучше того, что они уже сделали, не будет.

«Мы сделали то шоу, которое хотели сделать», — заключила она.

В середине октября голлувудская звезда Дженнифер Энистон завела Instagram-аккаунт и первым снимком в ее блоге стало селфи в компании с Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Дэвидом Швиммером, Мэттом Лебланом и Мэттью Перри. За первые сутки публикация собрала 7 млн лайков, что несомненно говорит о большой любви и неугасающем интересе зрителей как к актрисе, так и к сериалу.