«Безумный парк развлечений»: появились фото со съемок «Матрицы 4»

Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии и видео со съемок четвертой части франшизы сестер Вачовски «Матрица», сделанные на улицах Сан-Франциско, где прохожие смогли увидеть съемочную группу, режиссера Лану Вачовски, а также исполнителя главной роли Киану Ривза.

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По фотографиям сложно предположить, что именно будет происходить в сцене, над которой работают кинематографисты, однако на них можно увидеть Ривза с нетипичной для его героя щетиной, а также без традиционных очков и черного плаща.

«Что если на протяжении части фильма он снова станет Томасом Андерсоном? Просто парнем, который живет в Матрице, не представляя себе, кем он был и что он делал?» — предположил один из комментаторов.

Другой пользователь предположил, что по сюжету нового фильма герою Ривза стерли память в конце третьей части фильма. Необычный внешний вид его персонажа также заставил ряд поклонников актера предположить, что на фотографиях оказалась запечатлена работа не над новой частью «Матрицы», а над четвертой частью другого проекта с Ривзом «Джон Уик».

Не обошлось и без шуток, касающихся сложившегося в сети «отшельнического» образа Киану Ривза, символом которого стала фотография «грустного Киану» 2010 года, на которой актер с грустным лицом ест сэндвич, сидя на скамейке в парке: «Это находящийся под угрозой исчезновения вид… Одинокий Киану Ривз… Которого вплотную сопровождают его защитники — Съемочная группа».

Фотографии с улиц Сан-Франциско появились после публикации в сети снимков, на которых предположительно оказались съемки сцен полетов с участием Ривза.

«Они снимают «Матрицу 4» по соседству с работой. Это как безумный парк развлечений для каскадеров», — написал автор фотографий.

They're filming Matrix4 next door, at work. It's like a bizarre amusement park for stunt actors. But lots of flying is involved, yay! pic.twitter.com/VCJr92ukWT — Gyrhawk (@gyrhawk) February 1, 2020

Некоторые комментаторы предположили, что на кадрах оказалась сцена с участием не только главного героя Матрицы, но и его возлюбленной Тринити, погибшей в третьей части фильма.

«Похоже, это могут быть Нео и Тринити? И предполагается, что они летают. Если бы Нео сохранил свои способности, было бы круто. Как мы знаем, Тринити не умела летать в оригинальной трилогии», — написал один из пользователей.

В октябре 2019 года обозреватель Variety сообщил, что студия Warner Bros. находится в стадии кастинга актера на роль молодого Томаса Андерсона, который еще не знает о своем предназначении. По его словам, в четвертой части проекта предполагается наличие сюжетной линии с молодым Нео, которая может быть оформлена в виде серии флэшбеков.

Несмотря на то, что представители студии отказываются давать какие-либо комментарии о будущем фильме, в настоящий момент известно, что в съемках примет участие актер Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Мы», «Черное зеркало», «Рассказ служанки»), который исполнит одну из ролей. Сообщалось также, что один из актеров классической трилогии, британец Хьюго Уивинг, сыгравший главного антагониста серии — агента Смита, не будет участвовать в работе над новым проектом. По данным Time Out, артист встал перед выбором — снова исполнить полюбившегося зрителям злодея или принять участие в постановке спектакля Королевского национального театра «Визит» по пьесе Фридриха Дюрренматта. Чтобы определиться, он встретился с Ланой Вачовски, однако в ходе обсуждения выяснилось, что им не удастся подстроить графики так, чтобы снова поработать вместе.