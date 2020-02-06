«Надо ловить подонков»: суд вернулся к делу Авраама Руссо

В Московском городском суде сообщили об отмене постановления Пресненского суда, освободившего 31 октября 2019 года фигурантов уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо: племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Заура Марданова, телохранителя Владимира Гусакова и бизнесмена Эльяра Дамирова, сообщает ТАСС.

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«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда отменено постановление Пресненского районного суда Москвы, в связи с нарушением норм уголовно-процессуального законодательства уголовное дело возвращено на новое судебное рассмотрение в тот же суд», — рассказали пресс-службе суда.

Уголовное преследование подсудимых по делу о похищении Руссо было решено прекратить в 2019 году в соответствии с примечанием к ст. 126 УК России (лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления). Однако теперь фигуранты дела вновь предстанут перед судом.

«Таким образом, апелляционное представление прокурора и апелляционная жалоба потерпевшего удовлетворены, апелляционные жалобы адвокатов в защиту обвиняемых Марданова З.Р., Дамирова Э.А., Гусакова В.Н. оставлены без удовлетворения», — добавили в Мосгорсуде.

Бывший продюсер Руссо Иосиф Пригожин, выступавший ранее в суде по делу о похищении певца со стороны обвинения, в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что факт насилия над певцом действительно имел место.

«То, что я его видел избитым — это факт. Кто его избил и как его избили — я не знаю, я могу только с его слов говорить», — сказал он.

Вместе с тем продюсер признался, что не понимает целей участников расследования.

«Они настолько тонко, настолько щепетильно к этому вопросу подходят. Уже все закончилось! Войны закончились, разборки закончились! Мы тогда тоже должны все подавать в международные суды. Но вокруг этого дела невозможно жить 20 лет! Поколение выросло! Многие уже даже представления об этом не имеют, а мы все обсуждаем и обсуждаем этого персонажа», — добавил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что в этом деле ему «неприятны» представители обеих сторон.

«Столкнувшись в работе с ними я понял одну вещь — все они неприятные. Те, которые финансировали и те, которые делали. Это была моя продюсерская ошибка, что я вообще с ними связался», — сказал он.

Пригожин отметил, вместе с успехом у артистов складывается представление, что они «контролируют всех и вся на свете».

«Для меня деньги — это не власть. Для меня деньги — это возможность. А для некоторых — власть. И вот у одного деньги были как власть, а у другого популярность — как самодурство», — подытожил он.

Пригожин также предположил, что отказ Мосгорсуда освобождать от наказания фигурантов уголовного дела о похищении исполнителя мог быть продиктован наличием «личных неприязней». «Есть такое понятие — срок давности. Либо существуют личные неприязни, либо что-то еще — я не понимаю, клянусь», — заявил он.

Пригожин добавил, что он «готов допустить все что угодно, зная Авраама», однако возмутился сроками расследования.

«Знаете, сколько негодяев, подонков на свете существует? Вот их надо ловить», — призвал продюсер.

Самому бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову обвинение в организации похищения Авраама Руссо было предъявлено в 2018 году.

«Тельману Исмаилову предъявлено обвинение по статье 126 УК РФ (Похищение человека). Следствие считает, что он был организатором этого преступления», — рассказывала «Интерфакс» его адвокат Марина Русакова.

Русакова подчеркивала, что лично не видела постановления о привлечении Исмаилова в качестве обвиняемого по этому делу. «Тельман крайне возмущен всей этой ситуацией. Он заявляет, что этой истории не было и быть не могло», — добавила она.

Сам Исмаилов был заочно арестован по делу об убийстве в 2016 году бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева и объявлен в международный розыск.