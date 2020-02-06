Россияне не против хищников: сколько соберет Харли Квинн

Лидером российского проката на уикенд 6-9 января, по мнению аналитиков, станет главная (по ажиотажу) новинка недели — блокбастер «Хищные птицы»: Потрясающая история Харли Квинн», где к роли подружки Джокера (хотя тут она уже больше не его подружка) вернулась Марго Робби (а еще в фильме снялись Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэн Макгрегор). В ходе стартового уикенда лента, основанная на комиксах DC, соберет в России примерно 330 млн рублей, благодаря чему уверенно обойдет всех конкурентов.

На второй строчке с результатом в 75 млн рублей расположится военная драма Сэма Мендеса «1917», которая называется многими главным фаворитом на получение «Оскара-2020» в номинации «Лучший фильм» (а также в ряде других категорий). Стартовавшая в нашей стране неделю назад картина, согласно экспертам, покажет совсем скромное падение во вторые выходные — всего на 29%. Это и понятно: учитывая приближение главной кинопремии мира (она пройдет в ночь на следующий понедельник, 10 февраля, по московскому времени — за всеми подробностями мероприятия, если что, следите в онлайне «Газеты.Ru»), зрители массово стараются ознакомиться с номинантами, и особенно это касается очевидного фаворита. Подробнее о ленте можно прочитать здесь. Интересно и то, что ныне «1917» располагает наименьшим количеством мест (всего 700) среди всех представителей топ-10 отечественного бокс-офиса — что все равно не должно помешать ему взять условное «серебро».

Третьим, вероятно, станет комедийный боевик «Плохие парни навсегда»: третьи киновыходные в России принесут проекту, главные роли в котором исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, в районе 55 млн рублей.

Четвертым финиширует еще один претендент на «Оскар-2020» в главной номинации — драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг. Лента, в которой среди прочих сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе и Боб Оденкерк, заработает за свой второй отечественный уикенд приблизительно 37 млн рублей. Подробнее о картине читайте тут.

Замкнет топ-5 комедия «Холоп», которая ранее стала самым кассовым российским фильмом в истории: лента Клима Шипенко (для которого, учитывая еще и премьеру «Текста», 2019-й оказался сверхуспешным с профессиональной точки зрения), стартовавшая в отечественных кинотеатрах еще декабре прошлого года, заработает за первые полноценные выходные февраля плюс-минус 35 млн рублей.

На шестой позиции расположится фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома», продюсером которого выступил Сарик Андреасян: 30 млн рублей на второй неделе.

Только седьмой, если верить прогнозистам, финиширует семейная комедия «Игры с огнем», в которой сыграли Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери и другие. В свои стартовые выходные фильм выручит 25 млн рублей (правда, и мест у него будет всего 800; для сравнения — у «Хищных птиц» их 1600).

Восьмое место достанется российской романтической комедии «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой — 16 млн рублей на третьих выходных.

Строчкой ниже расположится мультфильм «Камуфляж и шпионаж» — анимационная картина, стартовавшая в России еще в начале января, соберет 14 млн рублей.

Наконец, последним представителем топ-10 должен стать еще один дебютант этого четверга — новый фильм Романа Полански «Офицер и шпион» (подробнее о картине — здесь). Ленте не очень повезло с датой премьеры в России — в нашу страну она добралась именно в тот момент, когда прокат перенасыщен фестивальным кино (в связи с «Оскаром»), что, естественно, негативно скажется на ее сборах. Составят они, если говорить о стартовавшем уикенде, примерно 12 млн рублей.