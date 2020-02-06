«Очень привлекает картинка»: Готье о сотрудничестве с Бузовой

Российская певица Ольга Бузова сообщила, что знаменитый французский модельер Жан-Поль Готье станет дизайнером костюмов для ее нового шоу. Согласно 34-летней телеведущей, она станет первым российским артистом, с кем будет работать и кому будет создавать образы популярный гранд-кутюрье.

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«Сегодня для меня состоялось долгожданное событие — встреча с гуру мировой моды Жан-Полем Готье.

Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения. Но самое главное мы договорились с месье Готье о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу...

Я стала первым российским артистом, с которым месье Готье будет работать и создавать образы», — передает слова Бузовой РИА «Новости».

Заявил о готовности поработать с Бузовой и сам 67-летний Готье. По его словам, это «было бы забавно».

«Что касается работы с артистами, есть такая Ольга Бузова. Я с ней познакомился. Кто-то ее любит, кто-то — меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи... мою коллекцию «Русский конструктивизм»... Это было бы забавно [посотрудничать с ней]», — отметил модельер.

Кроме того, он признался, что был бы не против поработать с российскими кино- и театральными режиссерами, а также помочь отечественной команде в подготовке к «Евровидению-2020».

«Россия меня вдохновляет, мне нравится здесь кипучесть страстей, взлеты духа и падения, — пояснил он. — «Евровидение» — это интересная тема, это шоу. Все базовые европейские страны, Швеция, Франция, которые участвуют в «Евровидении» с момента его основания, они же устали. Благодаря таким странам, как ваша, в конкурсе появляется молодая кровь... Я бы поработал с российскими артистами, принял участие в постановке каких-то мизансцен, но петь я не буду».

Отметим, что в настоящий момент Готье находится в Москве, где 6 февраля представит свое Fashion Freak Show.

В начале этого года знаменитый французский модельер, как известно, официально покинул подиум: 22 января в Париже прошел показ коллекции haute couture его одноименного бренда Jean Paul Gautier, ставший для кутюрье последним. При этом незадолго до этого он сообщил, что в настоящий момент работает на новым проектом, подробности которого раскрывать не стал. Примечательно, что ранее Готье уже сотрудничал с участниками «Евровидения»: в частности, в 1998 и 2014 годах он создавал сценические костюмы соответственно для Даны Интернешнл и Кончиты Вурст, последующих победителей песенного конкурса.

Что касается самой Бузовой, то в прошедшем ноябре она объявила о желании поучаствовать в «Евровидении». «Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — сказала певица, при этом не уточнив, в каком именно году она планирует попробовать себя на шоу.

О возможном участии Ольги в популярном музыкальном конкурсе сообщалось в сети и задолго до данного заявления: так, в прессе ходили слухи, что она может представить Россию на «Евровидении» еще в 2019 году (вместе нее в Израиль, где проходило шоу, тогда поехал Сергей Лазарев, занявший итоговое третье место). Попутно певица обратилась к звезде отечественной эстрады Филиппу Киркорову с предложением выступить дуэтом на конкурсе в 2020 году, который примут Нидерланды.

«Я тебя очень люблю и ценю твою дружбу! Ты ничего и никого не боишься, идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому ты Король, а я твоя. А по «Евровидению»... Может, там и презентуем наш дуэт?» — написала Бузова в Instagram.

Официальный представитель звезды, в свою очередь, тогда говорил, что она может согласиться принять участие в вокальном конкурсе, если получит соответствующее предложение.

«Мы еще от этого «Евровидения» не отошли, а вы уже про будущее. Первый канал, наверное, кого-то выберет… Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить. Как ей предложат, так мы и ответим», — приводила его слова «Телепрограмма».

При этом, скорее всего, не выступит от России на «Евровидении» Бузова и в 2020-м: недавно композитор и продюсер Игорь Крутой сказал, что наибольшие шансы на то, чтобы представить Россию на международном песенном конкурсе в этом году, есть у Александра Панайотова.