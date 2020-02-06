«Последний гигант»: умер Кирк Дуглас

Голливудский актер Кирк Дуглас, чья карьера началась в 1940-е годы, умер в возрасте 103 лет, сообщил его сын Майкл Дуглас в своем Instagram.

«Я и мои братья с огромной грустью сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотой эры кино, который дожил до своей золотой поры, гуманистом, чья приверженность правосудию и чьи принципы установили стандарт, на который нам всем стоит равняться», — написал он.

Сын звезды классического Голливуда подчеркнул, что, несмотря на звездный статус, его отец всегда оставался близким человеком для своих родных.

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«Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин – чудесным свекром, для его внуков и правнуков – их любящим дедушкой, а для его жены Анны – чудесным мужем», — сказал он.

Дуглас также напомнил, что помимо работы в кинематографе его отец активно занимался филантропической деятельностью, направленной на помощь другим людям: «Кирк прожил хорошую жизнь и оставил наследие в кинематографе, которое сохранится для грядущих поколений, а также в истории, будучи знаменитым филантропом, который работал, чтобы помочь обществу и принести на планету мир. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день рождения, и которые навсегда останутся правдой. Отец, я люблю тебя так сильно, и я так горд быть твоим сыном».

Гильдия киноактеров США также выпустила официальное заявление в связи со смертью Дугласа, удостоенного почетной награды за вклад в кино в 1998 году.

«Будучи одной из последних остававшихся легенд золотой эры Голливуда, Кирк Дуглас был выдающимся актером. Он также был мощным голосом, который помог положить конец черным спискам в нашей индустрии. Своим обширным наследием он оставил неизгладимый отпечаток в кино», — заявила президент гильдии Габриэль Картерис.

Она тоже отметила вклад Дугласа в дело помощи ближним и предположила, что его «тихая деятельность» в этой сфере могла иметь еще больший эффект на общество, чем творчество актера.

«Дуглас был щедрым филантропом, жертвовавшим миллионы долларов школам, больницам и заведениям, которые оказывают помощь бездомным. Он также помнил своих друзей и коллег. Дуглас и его жена Энн за свою жизнь пожертвовали более $40 млн в фонд кино и телевидения, а также создали учреждение по уходу за больными с болезнью Альцгеймера», — говорится в официальном сообщении.

В гильдии также отметили, что в 2015 году, в честь 99-летия Дугласа, было объявлено о решении построить еще одно аналогичное учреждение, которое будет названо в честь актера.

Свои соболезнования в связи со смертью Дугласа выразил также один из ведущих режиссеров Голливуда Стивен Спилберг.

«Кирк сохранил свою харизму кинозвезды до самого конца своей удивительной жизни, и я почтен тем, что был маленькой частью его последних 45 лет. Я буду скучать по его рукописным заметкам, письмам и отеческим советам, а его мудрости и отваги — даже за пределами его захватывающего дух творчества — достаточно, чтобы вдохновлять меня до конца моей жизни», — написал он.

Многие другие голливудские знаменитости также откликнулись на смерть Дугласа. Сильвестр Сталлоне опубликовал в своей официальной группе в Facebook плакат фильма 1949 года «Чемпион», в котором Дуглас сыграл боксера, с подписью: «Последний великий гигант из моих киногероев отправился в мир вечной славы. Подобных ему мы больше не увидим!»

В своих социальных сетях о смерти актера также высказались такие звезды, как Дэнни Де Вито, Брюс Кэмбелл, Роб Райнер, Марк Хэмилл, Уильям Шэтнер и многие другие.