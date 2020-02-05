Еще больше героев: «Мандалорец» пополнится спин-оффами

Глава Disney Боб Айгер намекнул на создание нескольких спин-оффов сериала «Мандалорец», передает Variety. Он отметил, что в дополнительных проектах у популярного шоу появятся новые герои и злодеи.

«В настоящий момент мы думаем, как наполнить «Мандалорца» еще большим количеством персонажей и направить их в правильное русло», — отметил Айгер.

Исполнительный директор компании также объявил, что второй сезон шоу, ставшего хитом стримингового сервиса Disney +, выйдет уже в октябре.

Реклама

«Приоритет на ближайшие несколько лет — телевидение», — заключил Айгер на встрече с инвесторами.

Помимо развития вселенной «Мандалорец», Disney готовит к выходу сериал о приключениях капитана разведки Альянса Кассиана Андора, который станет приквелом первого спин-оффа франшизы «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Кроме того, ожидается сериал про джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли. На днях Variety со ссылкой на источник сообщил, что производство шоу было приостановлено якобы из-за того, что Lucasfilm и продюсер Кэтлин Кеннеди остались недовольны сценарием и он был отправлен на доработку.

Сам по себе «Мандалорец» является ответвлением саги «Звездные войны». Сериал вышел в ноябре прошлого года и снискал огромную популярность у зрителей — в большой степени из-за Малыша Йоды. О таинственном зеленом пришельце, к слову, известно не многое: сам Джордж Лукас говорил, что намеренно замалчивал его происхождение и прошлое. «Он загадочный персонаж. Он волшебный персонаж. У него нет предыстории», — отмечал режиссер в одном из интервью.

Действие сериала происходит между VI и VII эпизодами «Звездных войн» — после «Возвращения джедая» и до «Пробуждения Силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, на который не распространяются законы Новой Республики. Главную роль в «Мандалорце» исполнил Педро Паскаль.

Помимо культовой саги, Disney готовит сразу несколько проектов по вселенной Marvel: сериалы «Сокол и Зимний солдат» с Энтони Маки и Себастианом Стэном, который выйдет на онлайн-платформе в августе 2020-го, «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани (декабрь этого года), а также «Локи» с Томом Хиддлстоном (весна 2021-го).

При этом Disney сократил объемы производства 20th Century Studios. Теперь подразделение будет выпускать не больше четырех фильмов в год (ранее их было шесть-семь). Наиболее ожидаемыми станут сиквелы фантастической кинофраншизы «Аватар» трехкратного лауреата «Оскара» Джеймса Кэмерона. Их выход запланирован на 2021, 2023, 2025 и 2027 год. Также в 2021-м ожидается премьера фильма «Последняя дуэль» Ридли Скотта — экранизации одноименного романа Эрика Ягера. В свою очередь Disney сосредоточится на создании контента для стримингового сервиса.

Уточняется, что причиной сокращения выпуска фильмов стали провальные проекты FOX, которые принесли Disney убытки в размере $170 млн. В частности, «Темный феникс» Саймона Кинберга, который поставил точку в сюжетной линии «Людей Икс» и должен был стать триумфальным финалом саги, заработал в мировом прокате всего $252,3 млн при бюджете в $200 млн. Слабые сборы также были у комедии «Али, рули!» Майкла Дауса и фэнтези «Рожденный стать королем» Джо Корниша.