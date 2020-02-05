«Худшее время для Disney»: коронавирус добрался до Голливуда

Компания Disney сообщила о серьезных убытках, которыми грозит ей распространение в Китае коронавируса и вызванное этим закрытие «Диснейлендов» в Гонконге и Шанхае в целях безопасности.

«Текущее закрытие пришлось на квартал, типично отмеченный крепкой посещаемостью в связи с близостью Китайского нового года. Точная амплитуда финансовых потерь серьезно зависит от продолжительности времени закрытия и от того, как быстро мы сможем возобновить нормальную работу», — заявила главный финансовый директор Disney Кристин Маккарти.

По ее словам, в настоящий момент компания рассчитывает, что вынужденное закрытие тематических развлекательных парков продлится два месяца. Приблизительные потери за это время оцениваются в $175 млн — $135 млн от «Диснейленда» в Шанхае, и еще $40 млн — в Гонконге.

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«Решение закрыть парк пришлось принять в худшее время для Disney, так как Китайский лунный новый год только начался, и в нормальных обстоятельствах следующая неделя должна была стать очень прибыльной для шанхайского парка», — заявил аналитик Дэвид Миллер.

Он также обратил внимание, что распространение вируса в США также представляет для компании серьезный риск с финансовой стороны.

«Особенно волнует держателей акций Disney перспектива того, что, распространившись в США, вирус может вынудить Disney на предупреждающие действия в своих «домашних» парках, что негативно скажется на цене акций», — добавил Миллер.

Между тем ранее представители Disney отчитывались об экономической неэффективности парка развлечений, который был открыт в Гонконге, из-за протестов, вызванных политикой КНР. В четвертом финансовом квартале 2019 года прибыль от гонконгского «Диснейленда» упала на $55 млн.

Маккарти подчеркнула, что с точки зрения посещения парков Disney азиатский рынок уступает Канаде, Мексике, Австралии и Великобритании. Слабая посещаемость в странах Азии уже отразилась в отчете о первом финансовом квартале, однако было скомпенсировано открытием новых парков аттракционов в США.

Стоимость акций Disney упала 3 февраля на 2,98% — после сообщения о решении закрыть парки в Шанхае и Гонконге. Это снижение стало самым серьезным с начала 2020 года. Помимо убытков от упущенной прибыли, компании пришлось также вернуть посетителям стоимость приобретенных билетов.

Корпорация опасается и долгосрочных потерь в связи с решением властей КНР закрыть кинотеатры по стране, так как на конец марта была запланирована премьера игровой версии одного из диснеевских мультипликационных хитов 1990-х «Мулан», чьи создатели делали ставку на прибыль в китайском прокате.

Действия руководства страны, закрывшего 70 тысяч кинотеатров, нанесли ощутимый урон и другим студиям. На февраль 2020 года были запланированы премьеры целого ряда фильмов, номинированных на премию американской киноакадемии «Оскар» — «1917» Сэма Мендеса, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, а также «Маленькие женщины» Греты Гервиг.

При этом прокатчики еще одного участника «оскаровской» гонки — «Брачной истории» Ноа Баумбаха — пока что рассчитывают на скорейшее разрешение кризиса, которое позволит состояться премьере. Такую же позицию заняли и прокатчики экранизации компьютерной игры о сверхзвуковом еже «Соник в кино».

Особо сильный удар проблемы с коронавирусом нанесли по «Удивительному путешествию доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим. Так как американские зрители не оценили новую версию похождений ветеринара из детских книжек — при бюджете в $175 млн его сборы на внутреннем рынке составили всего $55 млн — его создатели очень рассчитывали на китайский рынок, где картины с Дауни-младшим пользуются высоким спросом благодаря фильмам киновселенной Marvel.