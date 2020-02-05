Злодей и жертва: кого обманул Полански в фильме «Офицер и шпион»

Экранизация романа английского писателя Роберта Харриса «Офицер и шпион» от 86-летнего Романа Поланского, которая принесла ему Гран-при Венецианского кинофестиваля, стала третьей и самой внушительной по исполнению работой режиссера на французском языке за прошедшее десятилетие.

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За это время успели серьезно измениться не только кино и зрители, но и представления о морали. Предыдущий фильм режиссера «Основано на реальных событиях» вышел весной 2017 года — за несколько месяцев до обвинений американского продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованиях и начала в социальных сетях кампании #MeToo, направленной против сексуального насилия.

На этом фоне новая работа опального постановщика, почти полвека скрывающегося в Европе от американской судебной системы, которая преследует его по делу об изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер (неоднократно просившей закрыть расследование), почти не имеет шансов не выглядеть как провокация.

close Кадр из фильма «Офицер и шпион» (2019) Кадр из фильма «Офицер и шпион» (2019) Gaumont

Об этом говорит и мастерское жонглирование темами. Сюжет «Офицера и шпиона» разворачивается вокруг «дела Дрейфуса» — ключевого судебного разбирательства для понимания механизмов антисемитизма в Европе конца XIX — начала XX века.

Альфред Дрейфус — офицер французской армии еврейского происхождения, несправедливо осужденный в 1894 году по делу о государственной измене. На то, чтобы доказать его невиновность и продиктованную ненавистью к евреям попытку военных перевалить на Дрейфуса вину со «своего» Фердинанда Эстерхази, ушло 12 лет. Подробнее о самом деле Дрейфуса и его значении для той эпохи вы можете прочитать в материале «Газеты.Ru».

Кафкианский абсурд судебной системы, гротескные в своем расчеловечивании антисемиты, клаустрофобия, паранойя, изгойство — все это Полански испытал на своей шкуре. Что важно — и как жертва, и как преступник.

Здесь и кроется главный подвох «Офицера и шпиона» — сложно без скепсиса отнестись к пресс-релизу Поланского, в котором он говорит о несправедливом судебном преследовании и собственной невиновности.

Однако в то же время сложно найти критика с достаточным моральным авторитетом, который мог бы осудить потерявшего мать в концлагере режиссера, бежавшего в детстве от нацистов, а в зрелом — от коммунистов, в попытке «нажиться» на своем трагическом опыте.

Усугубляет ситуацию для противников режиссера и то, как сделан фильм: Полански дублирует визуально давящие на зрителя полутемные интерьеры XIX века давлением скрупулезно отобранных исторических фактов на уровне повествования.

close Кадр из фильма «Офицер и шпион» (2019) Кадр из фильма «Офицер и шпион» (2019) Gaumont

Холодность и формализм правосудия отражаются в самом методе режиссера, одновременно усиливая гнетущую атмосферу обреченности и лишая критиков возможности говорить о чем-либо, не относящемся к событиям фильма, – обязывают и важность темы, и чисто ремесленный блеск мастерства постановщика, который смог с помощью бумажных интриг доиндустриальной эпохи воссоздать ощущение тотальной цифровой слежки XXI века.

Однако все (а главное — сам Полански) прекрасно понимают, что избежать разговоров о моральном облике режиссера будет просто невозможно. И в этих разговорах крепко сделанный фильм на важную тему, которая только и ждала подходящего постановщика, станет куда более важным аргументом, чем все покаяния и доводы юристов, которые десятилетиями не могут разрешить «дело Поланского».

Отдельно стоит отметить изящество, с которым кинематографист вывел себя из-под прицела ревнителей справедливости, готовых смешать его с грязью за идентификацию себя с мучеником-Дрейфусом. Сам несправедливо осужденный офицер в исполнении Луи Гарреля появляется на экране в общей сложности лишь на несколько минут.

Большую же часть фильма главным действующим лицом будет генерал Мари-Жорж Пикар, которого сыграл Жан Дюжарден. Несмотря на то что именно он первым вскрыл обман и стал последовательно отстаивать невиновность Дрейфуса, назвать его однозначно положительным героем проблематично —

в одной из первых же сцен Пикар в лицо Дрейфусу говорит о своей неприязни к евреям.

Сделав акцент на Пикаре, режиссер сразу же достиг нескольких целей. Во-первых, добился внешней «беспристрастности» всего фильма — сложно обвинить в ангажированности рассказ из уст обличенного в военную форму ксенофоба. Во-вторых — заменил молитвенно-покаянную интонацию на цинично-расчетливый подход, усилив как достоверность происходящего, так и его развлекательную составляющую.

Но что важнее — Поланскому удалось уйти от рискованной самоидентификации с мученической фигурой Дрейфуса, «подсунув» вместо истории страдальца, которой от него все ждали, историю преданного своему делу скептика, чей внутренний порок не помешал Пикару стать спасителем Дрейфуса и войти в историю.

close Кадр из фильма «Офицер и шпион» (2019) Кадр из фильма «Офицер и шпион» (2019) Gaumont

Несложно заметить, что на универсально-символическом уровне фигура Пикара куда больше подходит для идентификации с Поланским — прилежным и предельно откровенным в своих фильмах автором, обладающим более глубоким и объективным взглядом на природу человека благодаря осознанию своих больных и темных сторон.

Остается только удивиться тому, как в свои 86 лет режиссеру удалось придумать и разыграть такую изощренную по нынешним меркам схему ухода от ответственности с сохранением привилегий: у зрителей не получится перенести на самого режиссера главную отрицательную черту его персонажа — антисемитизм, однако они смогут провести параллели с положительными сторонами Пикара.

О даре провокатора у Поланского было известно с первого же его фильма «Нож в воде», в котором тот тайком протащил в кинематограф стран Варшавского договора сексуальное напряжение и фрейдистский символизм, достойные ведущих западных триллеров. Однако мало кто мог предположить, что классик польской новой волны и «нового Голливуда» останется костью в горле мирового киносообщества и в 2020 году.

Даже если забыть о ловушках его нового фильма, нельзя не обратить внимание на то, как связь с фигурой Поланского придает неоднозначности двум фильмам-фаворитам этого сезона: «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и «Джокеру» Тодда Филлипса.

И если в случае с восторгами вокруг номинации на «Оскар» фильма Тарантино об убийстве Шэрон Тейт, жены Поланского, исключенного из самой американской киноакадемии, ситуация выглядит достаточно стандартно для лицемерного Голливуда, то параллели между Романом и «Джокером» имеют более мрачный оттенок.

Хит Филлипса обошел «Офицера и шпиона» на Венецианском кинофестивале, получив заветного «Золотого льва» и множество восторженных отзывов. Одним из достоинств «Джокера» его поклонники назвали бесстрашие режиссера, отважившегося на ряд смелых вылазок в серую зону этики и нравственности.

Похвал заслужил, в частности, завораживающий танец главного героя/злодея под невинную песню Гари Глиттера, отбывающего тюремный срок за педофилию. Последовавший за этим скандал вокруг возможных авторских отчислений нерукопожатному певцу лишь утвердил статус «Джокера» как фильма, вышедшего на новый уровень дискуссии о сложных темах.

В такой ситуации награждение вторым по важности призом фестиваля Поланского, не только избежавшего подобающего наказания за совершенное им преступление, но и переработавшего свой опыт в новые фильмы и награды, выглядит как ехидный комментарий ко вкусам общества, взявшегося переписывать правила морали и запутавшегося в своем собственном лицемерии.