«Почему я?»: звезда «Зачарованных» о четвертой стадии рака

Звезда сериалов «Беверли Хиллз 90210» и «Зачарованные» Шэннен Доэрти подтвердила наличие у нее рака четвертой стадии. Актриса не указала тип онкологии, но три года назад она завершила лечение рака молочных желез. Заболевание было диагностировано в 2015 году, передает USA Today. Знаменитость рассказала о возвращении опасной болезни в студии шоу «Доброе утро, Америка» («Good Morning America») на телеканале ABC News.

«Не думаю, что я приняла это заболевание, — сказала Доэрти ведущей Эми Робак. — Это горькая пилюля, которую можно принимать разными способами.

У меня определенно бывают дни, когда я задаюсь вопросом: «Почему я?» И тут же отвечаю себе: «Ну а почему не я? Кто, кроме меня, заслуживает этого?» Никто из нас не заслуживает такой участи».

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В настоящее время актриса занята судебным процессом — она подала иск против страховой компании State Farm. Организация не выполнила свои обязательства после того, как дом Доэрти был серьезно поврежден в результате пожара Вулси в 2018 году. Она объяснила, что решила обнародовать свой диагноз, потому что юридические документы с упоминанием рака в любом случае попадут в прессу.

«Я бы предпочла, чтобы люди услышали эту информацию от меня — не хочу, чтобы она была озвучена из судебного документа и как-то искажена. Лучше самой предоставить реальную и подлинную информацию и контролировать ее появление в прессе», — заявила Доэрти.

Актриса не назвала дату постановки очередного диагноза, но рассказала, что уже была больна во время съемок перезагрузки «Беверли Хиллз 90210» в прошлом году. По словам Доэрти, она решила присоединиться к работе над сериалом, чтобы отдать должное покойному актеру Люку Перри, а также стать примером для людей с онкологией.

«Я думала, что люди могут посмотреть на это и сказать: «О, боже, да! Она может работать, а это значит, что и другие люди с четвертой стадией рака тоже могут». Наша жизнь не заканчивается в тот момент, когда мы получаем этот диагноз», — добавила звезда.

В августе 2019-го Доэрти говорила, что невозможно «столкнуться с чем-то вроде рака и не стать другим человеком». По словам актрисы, страшный диагноз значительно повлиял на ее жизненные установки и восприятие своего тела.

«Я не думаю о том, что у меня ремиссия. Я смотрю на это так, будто мне повезло, что я жива каждую минуту, каждую секунду дня», — сказала она.

По словам Доэрти, рак укрепил ее отношения с мужем-продюсером Куртом Исвариенко.

«Сейчас мы с Куртом намного больше ценим друг друга, — сказала она. — Мы не позволяем себе сердиться друг на друга. Наш последний серьезный спор на повышенных тонах был до постановки диагноза в 2015 году».

Также она поблагодарила своего мужа за помощь в принятии ее тела после курса химиотерапии.

«Мне не нужно быть сексуальной маленькой лисичкой. То, как Курт видит меня, действительно помогает мне стать лучше. Он всегда говорил: «Я никогда не видел, чтобы кто-то справлялся с чем-то таким сложным с таким изяществом. Ты очень сильная — и, как я понял, это тихая сила. Это намного сексуальнее и привлекательнее, чем раньше», — привела его слова Доэрти.

Несмотря на уверенность в полном выздоровлении, актриса признавалась, что онкология навсегда изменила ее. Она подчеркнула, что была настроена на благополучный исход, «очень хорошо позаботилась о себе» и легко оправилась после последней химиотерапии.