«На коленях перед тобой»: Кудрявцева извинилась перед Успенской

После обвинений певицы Любови Успенской, рассказавшей об удержании в заложниках ее дочери Татьяны Плаксиной сотрудниками телеканала НТВ перед съемками программы «Звезды сошлись», где та выступила со скандальными обвинениями в адрес матери, ведущая шоу Лера Кудрявцева принесла исполнительнице извинения в связи с произошедшим.

«Лера поклялась, что была не в курсе. У нее, кстати, часто возникают споры с продюсерами по поводу сюжетов программы из-за несовпадения взглядов. Слова Тани об агрессии со стороны матери ее неприятно удивили. Не знала Кудрявцева и о серьезных психологических проблемах Плаксиной», — рассказал источник из окружения Успенской.

По его словам, сама телеведущая узнала о том, кто станет гостьей ее эфира, всего за несколько минут до начала съемок. Сама Плаксина также принесла в Instagram извинения своей матери за поведение на программе и за свои обвинения в ее адрес.

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«Дорогая мама: прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались», — написала она.

Плаксина также поблагодарила телеведущего Андрея Малахова за то, что он помог «восстановить гармонию» в их семье, «не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости».

При этом соведущий Кудрявцевой Оскар Кучера в комментарии для сайта kp.ru отверг обвинения со стороны Успенской и рассказал о добровольном намерении Плаксиной принять участие в съемках.

«Татьяна сама к нам пришла, никто ее не держал — все же видно в эфире. Да и нет у нас таких средств, чтобы держать человека в заложниках. Я узнал, что у нас будет такая передача и такая тема, уже когда появился в студии. До меня, так же, как и до Леры, заранее эту информацию не довели. Пришел, загримировался — и за 10 минут до выхода услышал, кто у нас будет в гостях», — сказал он.

Кучера признался, что «как ведущий» увидел, что девушка пришла сама и искала поддержки.

«Не все гости поверили ей и, скажу честно, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Потому что я знаю Любу, и мне кажется, она не тот человек, каким ее представила дочь. Мне кажется, Татьяна действительно нездорова и… тяжелая ситуация, если честно», — добавил он.

Кучера подчеркнул, что Успенская не связывалась с ним лично, так как он вместе с Кудрявцевой вел себя «максимально тактично» и не позволял себе «грубостей или гадостей». Он также признался, что не видел, как ведет себя Плаксина за кадром, так как вместе с Кудрявцевой ушел из студии сразу после окончания съемок.

«При этом я не видел ни одного человека, который мог бы ее держать. Наша передача хотела помочь ей сделать зубы, сделать лицо после травмы. Мы нашли хирурга, который согласился все это сделать — канал и передача «Звезды сошлись» готовы все оплатить», — добавил телеведущий.

Своими впечатлениями от Плаксиной поделилась также телеведущая Дана Борисова, присутствовавшая на съемках скандальной программы.

«Сегодня звездная мама выступила с заявлением, что у дочери диагноз — шизофренический психоз. Кстати, на съемке Татьяна действительно очень волновалась, но лично на меня произвела впечатление адекватной девушки», — написала она.

Борисова также отметила в комментарии «Московскому комсомольцу», что продолжение скандальной истории «уже готовится во всех главных ток-шоу». Отвечая на вопрос о наличии у Плаксиной молодого человека, телеведущая подтвердила, что девушка пришла на телевидение, так как ей пообещали хорошего врача.

«У нее нет передних зубов... О каком парне может идти речь? Вставные челюсти, которые необходимо вынимать, не хватает 6 зубов», — сказала Борисова.

Она предположила, что Плаксина не была уверена в том, что мать оплатит ей операцию после ссоры, и поэтому «от отчаяния» пошла на НТВ.