Полански вместо Купера: у Леди Гаги новый бойфренд

Стало известно имя нового бойфренда певицы Леди Гаги. Информация о том, что 33-летняя американка встречается с предпринимателем Майклом Полански, изначально появилась в СМИ: впервые пару увидели вместе в Лас-Вегасе в ходе минувших новогодних праздников, после чего их также запечатлели в компании друг друга на балконе арендованного артисткой особняка в Майами за несколько дней до Супербоула-2020. Кроме того, Полански заметили в обществе матери исполнительницы во время выступления Леди Гаги на AT&T TV Super Saturday Night Show, концерте, предваряющем финальный матч сезона в Национальной футбольной лиге.

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Наконец, уже в ночь на 4 февраля по московскому времени перестала скрывать свои новые отношения и сама певица: она выложила в Instagram совместный снимок с мужчиной, на котором заключена в его объятья.

«Мы очень весело провели время в Майами (там проходил Супербоул — «Газета.Ru»). Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы — лучшие», — подписала фотографию артистка.

По информации СМИ, Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта), вероятно, познакомилась с Полански в Лос-Анджелесе некоторое время назад — и сблизились они на одной из вечеринок в декабре прошлого года. Подтвердил данные сообщения источник, близкий к паре. «Майкл — действительно умный парень, серьезный, всегда сдержанный», — добавил осведомитель.

Согласно Page Six, Полански является выпускником Гарварда, где он обучался на курсе прикладной математики и информатики, а в настоящее время занимается предпринимательством и инвестициями: Полански занимает пост генерального директора базирующейся в Сан-Франциско Parker Group. Кроме того, он является одним из основателей Института иммунотерапии рака имени Паркера, который сотрудничает с ведущими иммунологами и онкологическими центрами страны.

В феврале минувшего года стало известно о расставании Леди Гаги со своим женихом Кристианом Карино.

О том, что певица и ее агент расходятся, тогда рассказал официальный представитель певицы: «У них просто ничего не вышло. Иногда отношения просто заканчиваются. Здесь нет никаких длинных и печальных историй».

При этом слухи о разрыве пошли еще раньше — после церемонии вручения премии «Грэмми», в ходе которой поклонники заметили отсутствие на руке артистки огромного обручального кольца, подаренного ей Кристианом.

Встречаться Карино и Леди Гага начали в феврале 2017-го — спустя полгода после ее разрыва с актером Тейлором Кинни (с которым она, к слову, тоже была помолвлена). Паре долгое время удавалось держать отношения в тайне: официально подтвердили свой союз влюбленные лишь в январе 2018-го.

Параллельно с сообщениями о расставании артистки с Карино в сети массово поползли слухи о романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером, с которым она вместе снялась в фильме «Звезда родилась» (и даже получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за саундтрек к ленте).

Особая пикантность истории заключалась в том, что тогда 45-летний Купер состоял в отношениях с 34-летней российской моделью Ириной Шейк, которая за пару лет до этого родила голливудской звезде дочь.

В итоге Купер и Шейк действительно разошлись — об этом стало известно минувшим летом. В качестве одной из возможных причин разрыва в прессе назывался именно роман актера с Леди Гагой: отмечалось, что впоследствии Брэдли даже пригласил девушку переехать в свой дом, где она якобы начала вносить изменения в интерьер.

Сама Шейк недавно дала интервью Vogue, в котором среди прочего рассказала и о расставании с Купером. Россиянка, в частности, выразила мнение, что два хороших человека не всегда могут составить прекрасную пару.

«Думаю, нам очень повезло — мы испытали то, что у нас было друг с другом. Жизнь без Б. — новая почва», — сказала Шейк, которая до Купера состояла в отношениях с футболистом итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.