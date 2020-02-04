Движение вверх: «Холоп» установил рекорд в России

Комедия «Холоп» от режиссера фильмов «Салют-7» и «Текст» Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму «Движение вверх» и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

«Таким образом, «Холоп» превзошел результат спортивной драмы «Движение вверх» (3043,7 млн рублей) и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю. Большей выручкой может похвастаться у нас только «Аватар» Джеймса Кэмерона (3639,5 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркнули, что речь идет о сборах в России и странах СНГ:

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«Исторически с самого начала возрождения российского кинопроката в середине 90-х годов статистика кассовых сборов велась с учетом стран СНГ. Эти данные по-прежнему являются основными для киностудий Голливуда и дистрибьюторов. Приоритет отдаем им и мы».

Только на территории России комедии Шипенко удалось принести своим создателям 2,941 млрд рублей, что на 27 млн меньше, чем у «Движения вверх» на внутреннем рынке. Эксперты ожидают, что этот разрыв будет компенсирован сборами «Холопа» на грядущих выходных.

«Достижение фильма в том, что он резко вырывается из привычных гламурных картин, хотя вроде обладает вполне нормальным гламурным сюжетом. В какой-то степени «Холоп», мне кажется, окончательное прощание с гламуром, который действительно надоел. Здесь все очень легко, перед нами совершенно нормальные люди сегодняшнего дня, и в этом узнаваемость», — прокомментировал успех «Холопа» в эфире радио сайта kp.ru киновед Александр Шпагин.

Шпагин также отметил, что фильму Шипенко удалось стать одной из первых российских комедий за последние два десятилетия, в которой появились узнаваемые люди, обладающие амбициями и тайными целями.

Значительную роль в прокатном успехе «Холопа» сыграли зрители в Сербии — на родине исполнителя главной роли Милоша Биковича, который в рамках продвижения картины посетил вечерние сеансы в кинотеатрах Белграда, где общался с поклонниками, раздавал фирменные футболки, а также постеры фильма.

За первую неделю проката в Сербии, где премьера «Холопа» состоялась одновременно с Россией — 26 декабря, фильму удалось занять четвертое место по сборам: он уступил только таким хитам международного проката, как «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и «Джуманджи: Новый уровень» (а также анимации «Камуфляж и шпионаж»). За премьерный уикенд картина смогла заработать $54 тысячи в 33 кинозалах.

На второй неделе (после новогодних праздников) «Холоп» показал рост сборов в Сербии на 47% — до $80 тысяч, а также поднялся на второе место в списке лидеров проката. На третьей неделе результат фильма вырос еще на 47% и составил уже $117 тысяч, обеспечив «Холопу» первое место среди лидеров сербского проката.

Первое падение сборов комедии в сербском прокате произошло лишь на четвертой неделе – «Холоп» смог принести уже $103 тысячи, на 16% ухудшив свой лучший результат и уступив пальму первенства по сборам третьей части комедийного боевика с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда».

Однако комедии Шипенко удалось отыграть позиции на пятой неделе проката — благодаря всего лишь трехпроцентному падению сборов «Холоп» сумел заработать еще $99 тысяч, доведя общую сумму вырученного в Сербии до $482 тысяч. При этом фильм не только смог отвоевать обратно зрителей у третьей части «Плохих парней», опустившейся на третье место по сборам, но также и опередить новый хит от Гая Ричи «Джентльмены» и одного из участников «оскаровской» гонки — драму Греты Гервиг «Маленькие женщины».