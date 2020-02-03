«Когда обожгла язык»: выступление Шакиры стало мемом

Всемирно известные певицы Шакира и Дженнифер Лопес выступили в перерыве Супербоула, исполнив свои самые известные хиты. Они привлекли внимание зрителей не только зрелищным шоу, но и моментом, который пользователи соцсетей посчитали забавным.

close Reuters

Примерно в середине выступления камера подъехала к Шакире и сняла ее лицо крупным планом. В этот момент звезда наклонилась и начала быстро шевелить языком, держа микрофон у рта. При томном выражении лица этот жест выглядел комично и послужил объектом для множества мемов.

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По словам журналистки издания The Palm Beach Post Лулу Рамадан, действия Шакиры похожи на традиционный арабский жест под названием «загрута» («zaghrouta»), который используется на торжествах для выражения радости. Также о «загруте» заявила блогер под ником Siryan Girl, объяснившая это действие с помощью политического примера.

«Загрута, которую продемонстрировала Шакира, является традиционным действием на праздниках Ближнего Востока. Эта традиция началась в доисламской идолопоклоннической эпохе, и представляет собой что-то вроде возгласа «Аллилуйя». Я, например, буду делать загруту, когда США выйдут из Ирака и Сирии», — написала Siryan Girl в своем Twitter.

В нескольких постах пользователи сравнили Шакиру с Губкой Бобом и другими героями мультфильма о подводных обитателях. Персонажи сериала трясли языком с целью подразнить друг друга, но какой смысл закладывала в него Шакира — неизвестно. Возможно, тот же, что и Губка Боб.

Раньше видео с дразнящимся козлом было самостоятельным мемом, но сравнение с Шакирой явно сделало его смешнее.

Большая часть публикаций о жесте певицы посвящена его сравнениям с бытовыми ситуациями: «Что видит моя собака, когда я пытаюсь с ней играть», «Когда обожгла язык горячим шоколадом», «Когда закончились аргументы в споре с членами семьи», «Так выглядит моя девушка, когда не хочет слышать мои доводы в споре», «Когда прихлебываешь последний кубик льда в своем стакане», «Когда сальса очень острая» и т.д.

Знаменитости выступили в перерыве матча между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс», которые боролись за чемпионство Национальной футбольной лиги в Супербоуле (впервые за 50 лет в финальной игре победил «Канзас»). Первой на сцену вышла 43-летняя Шакира с песнями «She Wolf», «Empire» и «I Like It» от Карди Би. Затем ее сменила Лопес, которой уже исполнилось 50 — артистка исполнила свои главные хиты, включая «On the Floor» и «Jenny from the Block».

Далее Шакира вернулась на сцену, и знаменитости выступали уже вместе. Одетые в откровенные блестящие наряды дивы покорили зрителей вокалом, артистизмом и пластичностью, а огромная танцевальная массовка помогла сделать шоу масштабным и ярким. После мероприятия пользователи заполнили соцсети восхищенными постами о певицах, которые на протяжении многих лет остаются энергичными и сексуальными. Одна из записей такого характера принадлежит актрисе Риз Уизерспун.

«Этот момент все еще крутится в моей голове! Люблю это представление», — написала она в Twitter.

Помимо мемов о языке Шакиры в соцсетях появляется много шуток о потрясающем внешнем виде артисток. Одни пользователи пишут о том, что Лопес в 50 лет выглядит лучше, чем они в 25, а другие используют физическую форму певиц как мотивацию для занятия спортом.

«Это я в тренажерном зале после просмотра 50-летней Дженни и 43-летней Шакиры, которые выглядят горячее, чем я когда-либо за всю мою жизнь», — написала девушка под ником Erica Lynne Lord.

В одном из последних постов в Instagram Шакира поблагодарила Лопес за совместное выступление, но мемы о себе комментировать не стала.