Brexit, Меган c Гарри и коронавирус: как прошел «британский Оскар»

2 февраля в Лондоне прошла 73-я церемония вручения наград премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). На старте мероприятия его ведущий комик Грэм Нортон пообещал всем участникам быть в этот вечер максимально милым и добрым, отсылаясь на жесткий юмор Рикки Джервейса на «Золотом глобусе»: «Вы в надежных руках, я не собираюсь быть злым в отношении кого-либо. Мне даже понравились «Кошки», и я сейчас не шучу».

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При этом он вскоре выдал колкость в адрес «Джокера» — ленты, которую некоторые американские критики сочли расистской и пропагандирующей правые взгляды (и которая получила наибольшее число номинаций на BAFTA — 11).

«Думаю, что 2019-й запомнится как год, когда белым действительно удалось прорваться, — сказал Нортон. — «Джокер» — история белого человека, который делает себя еще белее».

Немного досталось от комика и создателям «Ирландца»: ведущий пошутил над длительностью картины Мартина Скорсезе и Netflix, которая составила 209 минут (драма, забегая вперед, на премии полностью провалилась — ни одной статуэтки при десяти номинациях). «Они призывали не смотреть «Ирландца» на телефоне, но разве батарея может продержаться так долго?» — съязвил он.

В преддверии объявления первого лауреата BAFTA-2020 гостям мероприятия показали красочный клип, в который вошли кадры главных фильмов прошедшего года, — что примечательно, включили в него и «Кошек», одно из главных огорчений 2019-го, попросту уничтоженное критиками.

Конкурсная часть церемонии открылась номинацией «Лучший британский фильм», в которой ожидаемо победила военная драма Сэма Мендеса «1917». Получив статуэтку, одна из авторов проекта Кристи Уилсон-Кернс в своей благодарственной речи отдала должное «невероятной храбрости» людей, участвовавших в Первой мировой войне, событиям которой и посвящена фантастическая в визуальном плане лента.

Не менее трогательной речью отметилась Лора Дерн, которую признали лучшей актрисой второго плана за роль в «Брачной истории». Она, в частности, вспомнила, как, будучи маленькой девочкой, спросила у матери, звезды трагикомедии «Алиса здесь больше не живет» Дайан Ладд, о непонятной золотой маске, которую та также получила за роль второго плана.

«Как тогда ответила мне моя мама, эта маска — подарок, которые друзья дают тебе, поздравляя с тем, что ты занимаешься делом, которое любишь», — добавила Дерн.

Удостоился личной награды и режиссер антивоенной сатиры «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити (в категории «Лучший адаптированный сценарий»), не постеснявшийся пошутить со сцены на тему колониального прошлого Новой Зеландии, откуда он родом. «Нам, пришедшим из колоний,<...> приятно забрать немного вашего золота и отвезти его назад — домой», — цитирует режиссера The Guardian.

В то же время приз за лучший оригинальный сценарий достался «Паразитам» — в отличие от коллег создатель фильма Пон Чжун Хо скромно (и по-корейски) признался, что даже не мечтал о чести быть отмеченным BAFTA. Позднее «Паразиты» также были названы «Лучшим неанглоязычным фильмом».

Лучшим актером второго плана был признан Брэд Питт, показавший блестящий перформанс в «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. Сам Питт на церемонии не присутствовал, так что приз за него забирала Марго Робби, сыгравшая Шэрон Тейт. Она же зачитала со сцены речь, переданную ей бывшим супругом Анджелины Джоли, в которой нашлось место шуткам про Brexit (на днях, как известно, Великобритания официально покинула состав Евросоюза) и принца Гарри (он, в свою очередь, недавно отказался от королевского титула и уехал в Северную Америку).

«Британия, слышал, ты стала одинокой — добро пожаловать в клуб!» — написал Питт в свое послании. По его словам, награду BAFTA он бы назвал «Гарри», потому что «действительно приятно вернуть ее в Штаты».

Зажгла на церемонии и Ребел Уилсон, вручавшая приз лучшему режиссеру, — она среди прочего пошутила про возможный секс на ночной вечеринке, смешно обыграв словосочетание «original score» (одновременно и оригинальный сценарий, и — в сленговой форме — половой контакт). Кроме того, Уилсон не обошлась без иронии в адрес коронавируса — приложив золотую маску к лицу, она выразила мнение, что это отличный способ не стать одной из жертв эпидемии. И, конечно же, не оставила без внимания тот факт, что в режиссерской категории не оказалось ни одной женщины (об этом скандале мы ранее писали отдельно):

«Смотря на номинантов, я думаю, что не могу сделать то, что могут они. У меня просто нет яиц».

По окончании небольшого стендапа собственного сочинения Уилсон объявила, что награда за режиссуру отходит Мендесу.

Лучшей актрисой решением Британской академии кино и телевизионных искусств стала Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль в байопике «Джуди», тогда как в соответствующей мужской номинации победил Хоакин «Джокер» Феникс.

Сам артист при этом посчитал нужным заявить о проблеме расизма. «Думаю, мы подали сигнал людям других рас, что им здесь не рады. И я являюсь частью этой проблемы», — сказал он, критикуя, в частности, отсутствие темнокожих артистов в основных номинациях в этом году.

Наконец, лучшим фильмом по версии BAFTA был ожидаемо назван «1917» — в общей сложности на счету ленты по итогам вечера оказалось семь статуэток (абсолютный рекорд), включая награды за операторскую работу, визуальные эффекты, работу художника-постановщика и звук.

Что касается оставшихся номинаций, то в них победу одержали «Клаус» («Лучший анимационный полнометражный фильм»), «Джокер» («Лучшая музыка к фильму» и «Лучший кастинг»), «Скандал» («Лучшие грим и прически»), «Маленькие женщины» («Лучший дизайн костюмов»), «Ford против Ferrari» («Лучший монтаж»), «Для Самы» («Лучший документальный фильм») и «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» («Лучший короткометражный фильм»).