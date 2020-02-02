«Вальгалла: Рагнарек» — хмурый скандинавский кинокомикс про Тора

Как-то под вечер размеренную жизнь викингов-фермеров и их детей — Ресквы (Сесилия Лоффредо с гигантскими голубыми глазищами) и Тьяльфи (Саксо Мольтке-Лет) — нарушает визит притомившихся Тора (Роланд Меллер, с некоторых ракурсов похожий на молодого Лиама Каннингэма) и Локи (Дульфи Аль-Джабури с томным макияжем). За ужином мальчик успевает напортачить, в наказание его берут с собой в Асгард прислуживать богу грома. Сестра из любопытства увязывается следом, но быстро начинает об этом жалеть.

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По прибытии компания обнаруживает, что гигантский волк Фенрир сбежал из заточения, великаны из Етунхейма замышляют недоброе, надвигается Рагнарек, последняя надежда — на молодежь (этот факт до последнего игнорируется).

Тех, кто далек от скандинавской мифологии, но при этом все равно каким-то образом оказался на «Вальгалле», в течение первых полутора минут быстро введут в курс дела. Что стоит знать помимо краткого содержания «Старшей Эдды»: это экранизация комиксов Петера Мадсэна и Хеннинга Куре, датского аналога (по культурной значимости) франко-бельгийских «Астерикса» и «Тинтина». В 1986 их уже превращали в мультфильм, который на родине считается культовым.

Режиссер новой версии — Фенар Ахмад, большой поклонник материала (в 2010-м он снял короткометражку «Молот Тора»). Три года назад он сделал крепкий гангстерский триллер «Преисподняя», который участвовал в основном конкурсе ММКФ и мог поехать от Дании на «Оскар», но не поехал. Ахмад выдавил из комиксов краски и веселье, в его прочтении труды Мадсэна стали мрачным фэнтези с намеком на социальный подтекст.

close Кадр из фильма «Вальгалла: Рагнарек» (2019) Кадр из фильма «Вальгалла: Рагнарек» (2019) Bacon OSL

«Вальгалла» — кино заметно дешевое, но по-своему милое. Визуально фильм сразу вызывает в памяти бутафорскую «Зену — королеву воинов» (все деньги явно ушли на волка). Содержательно он балансирует между четвертым «God of War» и «Властелином колец». Композитор Йенс Оле Вовк Маккой воодушевленно шлет струнно-духовые приветы Говарду Шору. По ходу дела возникают оскандинавленные версии Белого Совета, Галадриэль, орков, леса Фаргорн и в целом половины Средиземья, а Локи то и дело потягивает гендальфскую трубку (самого мага, впрочем, косплеит Один, когда выходит из образа Элронда). Под конец — и с похмелья — формируется дисфункциональное Братство кольца. Тех, кто хорошо помнит трилогию Питера Джексона, чувство дежавю покидать не будет.

В кадре порой спокойно и зелено, что твой новозеландский Шир, но интерьеры в нем ощутимо поскуднее, хотя раза четыре мелькают невообразимой красоты пейзажи. С локациями в «Вальгалле» вообще хроническая беда, большую часть времени герои с потерянным видом бродят между двумя-тремя контрольными точками. Важные для эпического фэнтези масштаб, простор и ощущение времени здесь в принципе отсутствуют. Возьмись Ахмад за Толкина, Фродо бы метался до Мордора и обратно через одну склейку, а в битве за Хельмову Падь участвовало человек 20 с каждой стороны.

Словом, на завоеванной Marvel территории аборигенам трудновато, вернуть скандинавской мифологии былое величие явно не выходит. В то же время нельзя сказать, что пальму первенства у них отобрали блокбастеры с Крисом Хемсвортом: комикс Мадсэна стартовал в 1979-м, то есть через целых 17 лет после того, как вселенную Мстителей инкрустировали Тором.

close Кадр из фильма «Вальгалла: Рагнарек» (2019) Кадр из фильма «Вальгалла: Рагнарек» (2019) Bacon OSL

Задумываться над происходящим здесь не стоит, иначе все тут же посыпется. Боги регулярно сменяют гнев на милость без видимых на то причин (возможно, дело в алкоголизме). Великаны — крайне неприятные личности, однако глобально провиниться не успевают, а на что именно они способны — история умалчивает. Ресква довольно много всего успевает сделать, но логика в этом не просматривается. Большинство героев в целом не склонно придерживаться принятых решений дольше пары минут.

На родине пресса фильм очень сдержанно похвалила, но так и не смогла сформулировать, зачем и кому нужна новая адаптация «Вальгаллы» — тем более игровая; тем более малобюджетная; тем более обернувшаяся оммажем совершенно другому произведению. С одной стороны, хардкорные фанаты скандинавщины должны быть довольны, с другой — примерно все то же самое они, по идее, видят на косплейных сходках (там и эффект погружения, надо полагать, выше). Наверное, идеально подходящая для фильма Ахмада ситуация все же возможна, но представить ее пока не получается. По-хорошему, место — «Вальгаллы» в подборках формата «что посмотреть в стриминге»: выбираться в город повода нет, но для вечера на дому — скорее свайп вправо (фильм должен появиться в онлайн-кинотеатрах 20 февраля).