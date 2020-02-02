«Пойдет на перегной»: Шнуров высмеял партию Прилепина

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о новой партии «За правду», председателем которой в субботу, 1 января, был избран писатель и заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин. В нее вошли актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр.

«Там компашка, то что надо, // (Креативный элемент) // Ладная, как тачка Лада, // За рулем писатель — мент. // Едут, песни распевая. // Господи благослови! // Эх, дорожка фронтовая, // Вдоль дороги соловьи», — написал Шнуров.

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Первую часть стихотворения музыкант посвятил звезде сериала «Интерны». Шнуров с иронией напомнил, что Охлобыстин, помимо актерского ремесла, увлекался богослужением и политикой.

«Был попом, потом интерном, // Но всегда топил за власть. // Помотало сильно верно, // И веревочка свилась. // Звали его вроде Ваня, // Только что снимался в шоу, // Воевал он на диване, // Выпивал на посошок», — продолжил артист.

В заключение Шнуров дал неутешительную оценку сторонникам движения, сравнив их с гротескными персонажами из поэмы «Мертвые души» Гоголя и произведений Булгакова.

«Сочинить так мог Булгаков // Пьесу про конец времен. // Персонажи — дурно аж, // Весь гротеск и буффонада, // Что не личность, то типаж <...> Снова восстают герои // Свеже-полумертвых душ. // Борона послушна плугу, // Все пойдет на перегной. // И опять гулять по кругу // Бесконечности дурной.

1 февраля состоялось заседание партии «За правду», учредителем которого в ходе голосования был избран Прилепин. Его первыми заместителями стали Александр Бабаков и Александр Казаков, заместителем — Сергей Пускепалис, режиссер Ярославского театра драмы имени Волкова.

«Нет ничего удивительного, тем более предосудительного в том, что, конечно же, движению «За правду» нужна организация, которая реализует вещи, касающиеся конституции, социальной жизни, политической, культурной, все это будет воплощаться в жизнь. Именно с этой целью мы создаем партию «За правду», — заявил Прилепин во время презентации. Известно, что он также входит в состав комиссии по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Партия «За правду» произошла от одноименного движения, о создании которого Прилепин объявил в 2019 году. По его словам, оно призвано помочь россиянам проявить свою гражданскую позицию. Писатель также утверждал, что организация «фактически вернет политику людям».

В 2018 году в МХАТе имени Горького сменилось руководство — вместо Татьяны Дорониной, возглавлявшей театр более 30 лет, художественным руководителем был назначен режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части стал писатель Захар Прилепин.

Помимо литературной карьеры, Прилепин участвовал в конфликте на юго-востоке Украины в 2014 году. Изначально он занимался доставкой гуманитарной помощи и организовывал поездки российских культурных деятелей на восток страны. В октябре 2016 года он стал заместителем командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).