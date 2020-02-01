«Процентов на 90»: кто поедет от России на «Евровидение»

По словам композитора и продюсера Игоря Крутого, наибольшие шансы на то, чтобы представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», есть у певца Александра Панайотова, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопросы о наличии окончательного решения по кандидатуре от России, Крутой заявил, что, по его мнению, Первый канал «принял решение по Панайотову».

«Процентов на девяносто, я думаю», — подчеркнул он.

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Представительница самого Панайотова отказалась от каких-либо комментариев по этому вопросу. «Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет», — сказала она.

В пресс-службе Первого канала также оставили без ответа запрос о кандидатуре певца. В конце января руководитель Первого канала Константин Эрнст говорил, что решение о представителе от России на конкурсе должно быть принято до конца февраля.

«Не решено еще. До конца февраля обычно мы решаем», — заявил он.

Друг исполнителя певец Алексей Чумаков в беседе с Nation news поддержал идею выбрать Панайотова в качестве участника от России.

«Саша очень стремился туда, и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно», — сказал Чумаков.

Он также пожелал Панайотову «гигантского успеха и привезти «Евровидение» в Россию». «Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу. В этом смысле я с Игорем Яковлевичем абсолютно солидарен», — добавил Чумаков.

Ранее в ходе жеребьевки в Роттердаме стало известно, что конкурсант от России исполнит свой номер в первом полуфинале состязания. Порядок выступлений будет определен только после того, как будут названы конкурсанты от всех стран, а также названия их песен.

Помимо участника из России, в первом полуфинале также споют исполнители из Северной Македонии, Белоруссии, Литвы, Швеции, Словении, Ирландии и Австралии. Во втором полуфинале выпало выступать Украине, Азербайджану, Норвегии, Кипру, Мальте, Хорватии, Румынии и Бельгии.

На сегодня известны имена следующих конкурсантов: Сандро (Кипр), группа Hooverphonic (Бельгия), Василь (Северная Македония), Винсент Буэно (Австрия), Арилена Ара (Албания), Блас Канто (Испания), Виктория (Болгария),Том Лееб (Франция), Торнике Кипиани (Грузия) и Жангю Макрой (Нидерланды).

Финал «Евровидения-2020» пройдет 16 мая, в нем будут представлены по десять победителей из каждого полуфинала. Тогда же страны «Большой пятерки» — Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, а также принимающая конкурс страна-хозяйка Нидерланды выставят своих «предварительных финалистов».

Все выступления в рамках юбилейного, 65-го «Евровидения» должны будут пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Лозунгом мероприятия этого года был выбран девиз «Open Up!» («Откройся!»).

«Мы говорим: oткройся музыке, откройся Роттердаму, откройтесь друг другу. Почувствуйте свободу и дополните этот слоган так, как хочется только вам», — сказал исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Сиетсе Баккер.

В России широкое обсуждение в сети вызвало заявление певицы Ольги Бузовой о планах выступить на состязании. «Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — пообещала Бузова.

Ее представитель Антон Богославский в разговоре с «Газетой.Ru» отказался давать развернутый комментарий в связи со словами исполнительницы, однако не стал и опровергать сделанного ею заявления.

«Ольга сама все рассказала. Мне нечего добавить», — ответил он.

Один из частых комментаторов конкурса Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» высказался резко против участия певицы в «Евровидении». По его мнению, Бузова «плохая певица», у которой «не будет вкуса на хорошую песню».