«Процентов на 90»: кто поедет от России на «Евровидение»

Крутой назвал самого вероятного участника «Евровидения» от России

Народный артист России Игорь Крутой сообщил, что, по его мнению, Первый канал принял решение об участнике от России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме. Им «процентов на девяносто» станет певец Александр Панайотов.

По словам композитора и продюсера Игоря Крутого, наибольшие шансы на то, чтобы представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», есть у певца Александра Панайотова, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопросы о наличии окончательного решения по кандидатуре от России, Крутой заявил, что, по его мнению, Первый канал «принял решение по Панайотову».

«Процентов на девяносто, я думаю», — подчеркнул он.

Представительница самого Панайотова отказалась от каких-либо комментариев по этому вопросу. «Пока никаких комментариев не будет. У нас никакой информации нет на этот счет», — сказала она.

В пресс-службе Первого канала также оставили без ответа запрос о кандидатуре певца. В конце января руководитель Первого канала Константин Эрнст говорил, что решение о представителе от России на конкурсе должно быть принято до конца февраля.

«Не решено еще. До конца февраля обычно мы решаем», — заявил он.

Друг исполнителя певец Алексей Чумаков в беседе с Nation news поддержал идею выбрать Панайотова в качестве участника от России.

«Саша очень стремился туда, и стремится, и я думаю, что сейчас самое время и место — он прекрасный артист и потрясающий певец. И самое главное, он преисполнен желанием, а это очень важно», — сказал Чумаков.

Он также пожелал Панайотову «гигантского успеха и привезти «Евровидение» в Россию». «Саша очень подходит под кандидатуру, и лучше его я никого сейчас не вижу. В этом смысле я с Игорем Яковлевичем абсолютно солидарен», — добавил Чумаков.

Ранее в ходе жеребьевки в Роттердаме стало известно, что конкурсант от России исполнит свой номер в первом полуфинале состязания. Порядок выступлений будет определен только после того, как будут названы конкурсанты от всех стран, а также названия их песен.

Помимо участника из России, в первом полуфинале также споют исполнители из Северной Македонии, Белоруссии, Литвы, Швеции, Словении, Ирландии и Австралии. Во втором полуфинале выпало выступать Украине, Азербайджану, Норвегии, Кипру, Мальте, Хорватии, Румынии и Бельгии.

На сегодня известны имена следующих конкурсантов: Сандро (Кипр), группа Hooverphonic (Бельгия), Василь (Северная Македония), Винсент Буэно (Австрия), Арилена Ара (Албания), Блас Канто (Испания), Виктория (Болгария),Том Лееб (Франция), Торнике Кипиани (Грузия) и Жангю Макрой (Нидерланды).

Финал «Евровидения-2020» пройдет 16 мая, в нем будут представлены по десять победителей из каждого полуфинала. Тогда же страны «Большой пятерки» — Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, а также принимающая конкурс страна-хозяйка Нидерланды выставят своих «предварительных финалистов».

Все выступления в рамках юбилейного, 65-го «Евровидения» должны будут пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Лозунгом мероприятия этого года был выбран девиз «Open Up!» («Откройся!»).

«Мы говорим: oткройся музыке, откройся Роттердаму, откройтесь друг другу. Почувствуйте свободу и дополните этот слоган так, как хочется только вам», — сказал исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Сиетсе Баккер.

В России широкое обсуждение в сети вызвало заявление певицы Ольги Бузовой о планах выступить на состязании. «Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — пообещала Бузова.

Ее представитель Антон Богославский в разговоре с «Газетой.Ru» отказался давать развернутый комментарий в связи со словами исполнительницы, однако не стал и опровергать сделанного ею заявления.

«Ольга сама все рассказала. Мне нечего добавить», — ответил он.

Один из частых комментаторов конкурса Дмитрий Губерниев в разговоре с «Газетой.Ru» высказался резко против участия певицы в «Евровидении». По его мнению, Бузова «плохая певица», у которой «не будет вкуса на хорошую песню».