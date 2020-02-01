«По рекомендациям врачей»: MaкSим покинула сцену

Российская исполнительница и автор песен Марина Абросимова, известная под псевдонимом MaкSим, отменила все ближайшие концерты и выступления из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщила ее директор Маргарита Соколова в своем Instagram.

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«Хотела бы обратиться к вам от лица артистки и от себя лично с заявлением, которое для многих станет грустным и неожиданным.

В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — написала Соколова.

По словам менеджера, она будет обсуждать условия отмены выступлений и концертов индивидуально с каждым организатором.

«Мы приносим всем глубочайшие извинения за отмену предстоящих концертов и мероприятий, — сказала представитель Абросимовой, — Просим прощения у всех наших зрителей, для которых концерты были такими долгожданными. Я прошу вас отнестись к сложившейся ситуации с большим пониманием и проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали».

Она добавила, что обещанный релиз нового трека МакSим «Преданным» обязательно состоится, и назвала его «небольшим утешением» для поклонников.

Авария, в которой пострадала певица, произошла в апреле 2019 года. Представитель Абросимовой опубликовала в Instagram фотографии артистки с многочисленными синяками и кровоподтеками во избежание «каких-либо спекуляций или недопонимания». Она отметила, что МакSим торопилась на обратный рейс в Москву для съемки клипа «Абонент не доступен». В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Соколова раскрыла некоторые подробности ДТП.

«Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр», — сказала она.

Тогда врачи говорили, что реабилитация артистки займет не менее месяца. По словам менеджера, Абросимова получила серьезные повреждения из-за слабых сосудов долго не могла давать комментарии из-за сильного удара, который пришелся на подбородок.

За месяц до аварии МакSим впервые вышла на сцену после творческого отпуска. Объясняя решение взять паузу, певица заявила, что не чувствовала «ни моральных, ни физических сил продолжать концертную деятельность».

«Я буквально доконала себя: мне были необходимы тишина и покой. Я нуждалась в том, чтобы снова встать на ноги и почувствовать себя в первую очередь личностью. За последние годы из-за событий в личной жизни, бесконечных гастролей я стала замечать, что не успеваю за этой жизнью», — сказала она в комментарии «Woman.Ru».

Один из первый концертов после возвращения Абросимовой на сцену оставил у ее поклонников неоднозначное впечатление.

«Была пьяной, неухоженной, лицо все опухшее. После концерта осталась на фуршет, и в отель приехала никакая. Фотографироваться ни с кем не стала, охранник ее под руки увел. Потом на ресепшен спускался за нашатырем. Говорят, от нее ушел возлюбленный», — написал один из посетителей концерта в соцсетях.

Некоторые пользователи иронизировали в комментариях к одной из фотографий МакSим по поводу ее хита «Трудный возраст», который якобы настиг певицу слишком поздно. Другая часть подписчиков вступилась за артистку, обратив внимание на ее возраст и здоровье.