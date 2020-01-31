«Охотники» с Аль Пачино, «Кэти Кин» и еще 13 сериалов февраля

С 6 февраля на The CW / с 7 февраля на «КиноПоиске HD»
Второй спин-офф сверхуспешной подростковой драмы The CW «Ривердейл». Речь пойдет о начинающей модельерше Кэти Кин (Люси Хейл), которая хочет сделать себе карьеру в нью-йоркской фэшн-индустрии. Компанию ей составит юная певица Джози Маккой (Эшли Мюррей), перебравшаяся из Ривердейла в Большое Яблоко. Ожидается много беспардонных отсылок к «Дьявол носит Prada».
С 6 февраля на USA Today
В третьем сезоне криминальной антологии детектив Гарри Эмброуз (Билл Пуллман), который специализируется на убийствах в состоянии аффекта, берется за расследование ДТП на севере Нью-Йорка. Оно, разумеется, недолго будет оставаться обычной аварией. В новом сезоне к актерскому составу присоединились звезда «Американской истории ужасов» Мэтт Бомер и Крис Мессина из «Клиент всегда мертв».
С 6 февраля на CBS All Access
Тру-крайм-проект с занятной концепцией. Расследование преступления 30-летней давности, разбитое на десять эпизодов. Первые девять (они будут доступны с 6 февраля) отведены под допросы, основанные на реальных полицейских документах. Их можно смотреть в произвольном порядке. Финальная серия, которая даст ответы на все вопросы, выйдет позже.4 «Ключи Локков» («Locke & Key») — 1 сезон
С 7 февраля на Netflix
Экранизация одноименной серии комиксов Джо Хилла (сына Стивена Кинга) — в исполнении самого автора. В центре сюжета — два брата и сестра, которые после смерти отца переезжают в доставшийся по наследству дом. Там они обнаруживают таинственные магические ключи, позволяющие делать удивительные вещи. В главных ролях — Джексон Роберт Скотт (Джорджи из нового «Оно»), Коннор Джессап («Рухнувшие небеса») и Эмилия Джонс («Каникулы мечты»).
С 6 февраля на USA Today
Еще одна криминальная антология. В основу первого сезона легла книга Росса Томаса. По сюжету сыщица Аллегра Дилл (Розарио Доусон) возвращается в родной техасский городок, чтобы найти убийцу своей младшей сестры — продажной детективши. Среди задействованных актеров — Джей Р. Фергюсон («Безумцы»), Эди Гатеги («Доктор Хаус»), Брайан Герати («Повелитель бури»), Ким Диккенс («Бойтесь ходячих мертвецов»). Пилотную серию сняла Ана Лили Амирпур, сделавшая хоррор «Девушка возвращается одна ночью домой» и триллер «Плохая партия».
С 7 февраля на Apple TV+
Комедия про команду разработчиков «крупнейшей мультипользовательской видеоигры в истории» — от авторов ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Роба Макэлхенни и Чарли Дэя. Apple уже продлила сериал на второй сезон.
С 9 февраля на Showtime / с 10 февраля в «Амедиатеке»
Продолжение душераздирающей комедии с Джимом Кэрри про ведущего детского шоу, чью жизнь разрушает экзистенциальный кризис. В режиссерском кресле снова автор «Вечного сияния чистого разума» Мишель Гондри.
С 10 февраля на Rai 1 / с 11 февраля на more.tv
Сиквел экранизации романа Элены Ферранте о дружбе двух девочек в Неаполе 50-х годов. Предыдущий сезон охватывал события «Моей гениальной подруги» — первой книги цикла «Неаполитанский квартет», второй основан на следующей части «История нового имени». В числе продюсеров — автор «Молодого...» и «Нового папы» Паоло Соррентино.
С 14 февраля на Hulu
Телевизионная адаптация (вольная) одноименного романа писателя и сценариста Ника Хорнби, который недавно придумал гениальный сериал «Семейный брак». Место действия перенесли в Бруклин, в центре внимания по-прежнему похождения владельца (теперь — владелицы) винилового магазина. В 2000 году Стивен Фрирз снял по этой же книге ленту «Фанатик» с Джоном Кьюсаком, Джеком Блэком и Кэтрин Зетой-Джонс. В новой версии будут Зои Кравиц (ее мать появлялась в оригинальном фильме) и Джейк Лэси. Одну из серий поставила звезда «Матрешки» Наташа Лионн.
С 16 февраля на Showtime
Экранизация одноименного романа американца Джеймса Макбрайда, придуманная, спродюсированная (вместе с Джейсоном Блумом) и сыгранная Итаном Хоуком. Канзас, 1850-е годы. Главный герой — мальчик-раб Онион (Джошуа Калеб Джонсон-Лайонел), который попадает в отряд солдат-аболиционистов под руководством Джона Брауна (Хоук). Именно их деятельность в итоге привела к началу Гражданской войны.11 «Охотники» («Hunters») — 1 сезон
С 21 февраля на Amazon Prime Video
Сериал хоррормейкера Джордана Пила («Прочь», «Мы») про охотников за нацистами, действующих в Нью-Йорке конца 70-х. Группа пытается помешать им построить на территории США Четвертый рейх. В ролях — Аль Пачино, Логан Лерман, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек и Джош Рэднор. Продюсер — один из ключевых хоррормейкеров современности Джордан Пил.
С 23 февраля на AMC
Предпоследний сезон спин-оффа «Во все тяжкие» про одиозного адвоката Сола Гудмана. Осталось недолго.
С 27 февраля на Netflix
Продолжение хитового киберпанка Netflix по мотивам романа Ричарда Моргана. В новых сериях главного героя вместо Юэля Киннамана будет играть Энтони Маки (Сокол из «Мстителей»).
С 28 февраля на Netflix
Первый оригинальный африканский сериал от Netflix. В центре сюжета — спецагентка из ЮАР (Перл Туси), которая «занимается преступными операциями, попутно разбираясь с кризисами в личной жизни». Также в шоу снялся Вуйо Дабула, мелькавший в «Эре Альтрона».
В феврале на Первом канале
Амбициозный проект компании Александра Цекало «Среда» про психотерапевта (Максим Матвеев), практикующего нестандартные методы и сознательно провоцирующего своих клиентов. Однажды один из них совершает самоубийство.