«Живут себе, а потом: «Дай спою!» Лоза раскритиковал Маска

Миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил новый трек «Don't Doubt ur Vibe» («Не сомневайся в своих эмоциях»). В своем Twitter он поделился фотографиями из студии и рассказал, что сам сочинил текст и исполнил вокальную партию. Правда, в композиции, выполненной в жанре электронной танцевальной музыки (EDM), всего две фразы — «Don't doubt your vibe» («Не сомневайся в своих эмоциях») и «Because it's true» («Потому что это правда»).

Комментируя песню Маска, исполнитель и композитор Юрий Лоза счел, что к музыке это никакого отношения не имеет.

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«Здесь речь идет не о музыканте, мы с вами просто обсуждаем конкретных людей. Живут себе, а потом: «Дай спою!». Валяние дурака это все», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Лоза также предположил, что люди следят за медиаперсонами только для того, чтобы узнать, как они добились такой популярности.

«Существует целое социологическое исследование о том, почему люди следят за медиаперсонами. Им интересно, как они добились популярности, и поэтому они хотят примерить их опыт на себя. Логика такая: вот есть бесталанное существо, у него 100 млн подписчиков, дай-ка я стану 101-м. Вот и все. Чтобы понять, как это урод или уродка бесталанные записали такой-то трек и стали популярны», — заключил артист.

«Don't Doubt ur Vibe» — не первый шаг Маска в музыке. 30 марта прошлого года он представил рэп-сингл «RIP Harambe» о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году. Тогда в вольер к обезьяне пробрался четырехлетний ребенок, из-за чего сотрудники зоопарка, опасаясь за его жизнь, были вынуждены пойти на такие меры. В создании сингла приняла участие продюсер и автор песен BloodPop, а также художник и режиссер Янг Джейк.

После выхода песни Маск расстроился, что запуск лейбла провалился, поскольку твит о нем по популярности проиграл простому эмодзи утки, который он запостил ранее.

«Я разочарован, что мой лейбл провалился. Может быть, это моя лучшая работа», — написал Маск. В ней он при помощи автотюна спел о том, что часто думает о Харамбе и очень скучает по ней.

Обе песни вышли на музыкальном лейбле Emo G Records. Маск выпускает треки под таким же псевдонимом.

Судя по ответам к посту в Twitter, фанаты по-прежнему не понимают, что происходит. При этом странноватые твиты Маска уже мало кого удивляют.

Walking out of the studio like... pic.twitter.com/QItrtEexKY — Amber Osborne (@MissDestructo) January 31, 2020

«Илон, что это такое, черт возьми?», «Зачем тебе Tesla, Илон?», «Надеюсь, ты шутишь», — задались вопросом пользователи соцсети. Один из них также посоветовал ему сменить псевдоним с Emo G Records на Lil Tesla.

Friend: so who's your favourite music artist?

Me: it's complicated... — Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) January 31, 2020

Помимо музыки, Маск не раз становился героем вирусных видео — в начале января пользователи Twitter делились роликом, на котором он танцует на официальном мероприятии в честь поставок Tesla, сделанных в Шанхае. Во время своего выступления Маск услышал ритмичную музыку и вскоре так вошел в образ, что спустя несколько минут под аплодисменты работников завода снял пиджак и элегантно кинул его на сцену.

«Tesla Giga в Шанхае, 18+!» — предупредил предприниматель.

Ранее певица Клэр Буше, известная как Grimes, и по совместительству девушка Маска объявила в Instagram о своей беременности. Она опубликовала фото, на котором позирует обнаженной, а ее живот украшает изображение ребенка. Маск прокомментировал снимок своей возлюбленной уравнением. Поклонники решили, что так он зашифровал пол ребенка.

«Быть беременной — очень дикое и воинственное состояние. Большинство моих друзей советовали не публиковать фото, поэтому на мне сработала реверсивная психология. Я изучила свой стыд и поняла, что это какая-то внутренняя ненависть к себе, чтобы чувствовать себя некомфортно в своем теле», — написала Grimes.

Илон Маск и Grimes состоят в отношениях уже около двух лет. Впервые они предстали как пара на Балу Института костюма в мае 2018 года. Известно, что у бизнесмена уже есть пятеро детей от другого брака.