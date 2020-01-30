«Это было великолепно»: Хоакин Феникс оценил пранк от россиян

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг. Молодые люди от имени 17-летней защитницы окружающей среды и ее отца Сванте Тунберга предложили звезде «Джокера» принять участие в кампании «Звезды спасут Землю». На основе аудиозаписи телефонного разговора с Фениксом блогеры сделали мультфильм и опубликовали его на своем YouTube-канале.

«Я планирую запустить новую кампанию «Звезды спасут Землю», это будет моя коллаборация с известными людьми… Сейчас недостаточно говорят о правах животных в сельском хозяйстве. Этот вопрос для нас жизненно важен», — сказала актеру «Грета».

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Позднее Кузнецов пояснил, что роль Тунберг сыграла их знакомая, а голосом отца экоактивистки говорил Столяров, передает РИА «Новости».

Также в разговоре участвовала невеста Феникса актриса Руни Мара, которую он привлек к обсуждению важной проблемы. Внимательно выслушав пранкеров, они пообещали принять участие в кампании и оказать активистам любую возможную помощь.

«Ребята, вы проделали такую потрясающую работу, привлекая внимание к этим вопросам, и нам хочется услышать, как именно мы можем принять участие», — сказал Феникс.

Его невеста также поддержала идею создания движения в защиту прав животных, использующихся в сельском хозяйстве, согласившись с тем, что этой теме уделяется недостаточно внимания. На этом серьезная часть разговора завершилась, и «Грета» спросила у Феникса, выйдет ли новая часть «Джокера», в которой она не отказалась бы сыграть «маленькую роль». Актер громко рассмеялся и сказал, что сценарий продолжения еще не написан, но создателям фильма действительно понравились его персонажи.

«Мы это обсуждали с Руни: я бы хотел, чтобы она снялась в продолжении. Ну и насчет тебя — это хорошая идея. Если мы что-то будем делать, я обязательно буду о тебе помнить», — пообещал Феникс.

Далее девушка-пранкер призналась, что хотела бы исполнить роль Харли Квин, потому что ей иногда хочется «взять бейсбольную биту и избить всех политиков, которые думают, что они очень умные, но при этом делают очень плохие вещи». Актер снова рассмеялся, назвал это предложение потрясающим и заявил, что обязательно расскажет об этом режиссеру. Далее в разговор включился «папа» Тунберг, пожелавший рассказать занимательную историю об актере Джареде Лето, сыгравшем Джокера в «Отряде самоубийц».

«В октябре этого года в рамках кампании «Звезды спасут Землю» мы встречались с Джаредом Лето. Речь зашла о вашем фильме, и Грета похвалила вашу роль. Но мистер Лето вдруг изменился в лице и 20 минут пытался доказать нам, что он хороший актер и он лучший Джокер. Он сильно возмущался тем, почему люди не осознают размах его таланта. Мы были смущены, а он настаивал на том, что он — единственный Джокер, а остальные — так, подделка. А потом начал хохотать и плясать, как клоун. Мы не понимали, что происходит, а его менеджер вызвал «скорую». Нам кажется, ему нужна помощь», — поделился пранкер.

По словам Феникса, Лето является хорошим актером, но его поведение вызывает жалость. Далее «Грета» попросила знаменитость рассмеяться, как его герой в фильме «Джокер».

«Я уже и забыл, как это делается. Так смеяться было непросто, я очень долго настраивался. Я очень хочу тебя порадовать, но не думаю, что снова смогу», — сказал Феникс.

Когда «отец» Тунберг попытался повторить смех Джокера, девушка-пранкер назвала его плохим актером, после чего на другом конце провода раздались выстрелы. Только тогда Феникс и Мара поняли, что это пранк, который назвали «великолепным». Актер похвалил пранкеров за то, что сумели его рассмешить, и заявил, что это было «круто и весело».