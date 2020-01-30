«Это личное»: Мел Гибсон вернется в «Смертельное оружие»

Продюсер Дэн Лин рассказал о планах снять пятую часть известного боевика «Смертельное оружие». По его словам, сценарий картины еще не готов, но в ней точно появятся актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер, передает портал NME.

«Это будет последний фильм франшизы. Ричард Доннер снова в нее вернется в качестве режиссера — так же, как и оригинальный актерский состав. Это потрясающе. Для него это очень личная история», — поделился Лин.

Главными героями «Смертельного оружия 5» снова станут детективы Мартин Риггс (Гибсон) и Роджер Мерто (Гловер), впервые появившиеся на экране в 1987 году.

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В 1988-м первая часть боевика Доннера была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший звук», а также получила награду «BMI Film Music Award» за лучшую музыку к фильму и несколько других премий. Главными героями ленты стали двое полицейских: ветеран войны во Вьетнаме Риггс и его напарник — семьянин Мерто. В первой части франшизы они расследуют убийство порнозвезды Аманды Хансакер, которая знала много лишнего о работе наркоторговцев.

Через два года после выхода оригинального фильма Доннер выпустил «Смертельное оружие 2». В продолжении ленты дуэт полицейских расследовал преступные действия южноафриканской наркомафии, члены которой прикрывались дипломатическими паспортами.

В третьей картине франшизы, международные сборы которой достигли $321 млн, герои Гибсона и Гловера ловили гангстеров, ограбивших оружейный арсенал полиции. Фильм «Смертельное оружие 4» вышел в 1998 году и стал наиболее прибыльной частью серии — его мировые сборы составили $285 млн. По сюжету четвертой картины полицейские получают звания капитанов и ждут пополнения в своих семьях, но их спокойной жизни мешает внезапно обнаруженный корабль с китайскими беженцами.

В 2016 году на телеканале Fox состоялась премьера сериала «Смертельное оружие», основанного на одноименной серии фильмов. Главные роли в сериале, закрытом после третьего сезона, сыграли Клейн Кроуфорд и Дэймон Уайанс.

Разговоры о съемках пятой части «Смертельного оружия» с оригинальным актерским составом спустя более 20 лет после выхода четвертого фильма ведутся уже несколько лет. Отметим, что в 2012 году, когда первой картине исполнилось 25 лет, Гибсон заявлял, что никто не сможет заставить его вернуться к роли Риггса.

Помимо актерской деятельности в 90-е годы Мел Гибсон стал сам ставить фильмы. Его прорывом стало «Храброе сердце» 1995 года, в котором он сыграл шотландского патриота Уильяма Уоллеса. Лента получила десять номинаций на «Оскар» и выиграла пять из них, включая статуэтки за лучший фильм и режиссуру. В 2004-м он снял фильм «Страсти Христовы» о последних часах жизни Иисуса Христа, а два года спустя — картину «Апокалипсис», посвященную жизни индейцев майя. В начале 2010-х Гибсон почти не появлялся в фильмах из-за многочисленных скандалов: его обвиняли в гомофобии, антисемитизме и расизме.

Главной работой Гибсона за последние годы стала военная драма «По соображениям совести» с Эндрю Гарфилдом, Сэмом Уортингтоном и Винсом Воном. Фильм завоевал премию «Оскар» за «Лучший монтаж» и «Лучший звук», а также был номинирован еще в четырех категориях, включая «Лучший фильм». Помимо «Оскара» картина получила три номинации на «Золотой глобус» и пять номинаций премии BAFTA.

Коллега Гибсона по «Смертельному оружию» Гловер снимался в фильмах «Американские горки», «Любимая», «Семейка Тененбаум», «Пила: игра на выживание», «Потерявшийся в Америке», «Стрелок», «Мусульманин» и десятках других проектов. Одними из последних работ 73-летнего кинематографиста стали продюсирование номинированной на «Оскар» драмы о непростой судьбе мальчика из Ливана «Капернаум» и роль в приключенческой комедии «Джуманджи: Новый уровень».