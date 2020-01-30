Расизм и голый забег: скандалы вокруг смерти Коби Брайанта

Трагическая смерть великого баскетболиста Коби Брайанта, погибшего при падении вертолета вместе с 13-летней дочерью Джанной 26 января, затронула буквально весь мир.

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Естественно, больше всего скорбели в Национальной баскетбольной ассоциации. В преддверии матчей регулярного чемпионата на аренах устраивались трогательные акции в память о спортсмене, всего несколько лет назад завершившем свою профессиональную карьеру, — перед стартовыми вбрасываниями объявлялись минуты молчания, уже по хочу самих встреч баскетболисты специально нарушали правила 8 и 24 секунд (Коби в разное время выступал под этими номерами), а в многочисленных интервью едва ли не каждый из представителей лиги не мог сдержать слез, говоря о трагедии и том, каким в памяти останется легендарный игрок «Лейкерс».

При этом всеобщая скорбь распространилась далеко за пределы не только баскетбола, но и спорта в целом: о погибшем спортсмене несколько раз вспоминали в ходе церемонии вручения «Грэмми», проходившей спустя несколько часов после случившегося в родном для Брайанта «Стейплс-центре», свои соболезнования семье Коби и собственную боль от утраты высказал, кажется, каждый представитель американского шоу-бизнеса, тогда как телеведущий Джимми Фэллон в рамках своего шоу разрыдался на камеру, вспоминая, как много лет назад познакомился с Брайантом и спас вместе с ним вечеринку.

Вместе с тем — учитывая масштаб личности Коби, а также степень освещения трагедии в СМИ и соцсетях — не обошлось и без неприятных скандалов. Первый из них случился еще в день гибели Брайанта, когда телеведущая канала MSNBC Алисон Моррис, говоря о крушении вертолета Коби, назвала его бывшую команду расистским словом — вместо «Лейкерс» она произнесла так называемое «n-word» во множественном числе. Данная оговорка вызвала множественное возмущение в социальных сетях, а также привела к созданию петиции с требованием уволить Моррис — на данный момент ее подписали несколько тысяч человек. Сама телеведущая при этом оправдалась, что не произносила расистское слово: она утверждает, что сказала «Нейкерс», то есть некую смесь из «Лейкерс» и «Никс», другой популярной команды НБА.

«Сообщая трагические новости, что Коби Брайант ушел из жизни, я — к несчастью — запнулась, совместив названия «Никс» и «Лейкерс», сказав «Нейкерс». Пожалуйста, знайте, я никогда не использовала и не стала бы использовать расистские высказывания. Я извиняюсь за недоразумение», — написала она в Twitter.

О том, какое решение руководство канала приняло в отношении Моррис, на данный момент неизвестно.

Earlier today, while reporting on the tragic news of Kobe Bryant's passing, I unfortunately stuttered on air, combining the names of the Knicks and the Lakers to say "Nakers." Please know I did not & would NEVER use a racist term. I apologize for the confusion this caused. — Alison Morris (@AlisonMorrisNOW) January 26, 2020

Еще одна петиция была создана уже не против конкретного журналиста, но целого издания — поклонникам Брайанта не понравилось, что TMZ, регулярно публикующий скандальную информацию о знаменитостях, первым написал о гибели Коби и его дочки, из-за чего супруга и другие дети спортсмена якобы узнали о случившемся не от полицейских, а из СМИ и соцсетей. Согласно авторам петиции, которая собрала уже почти 450 тысяч подписей, в данном случае таблоид «зашел слишком далеко» и теперь должен быть закрыт. Схожие претензии, что примечательно, высказал и шериф Лос-Анджелеса Алекс Виллануева: «Это крайне неуважительно [по отношению к близким погибших], когда они узнают о смерти любимого человека через TMZ. Это абсолютно неуместно».

В числе поддержавших петицию оказалась актриса Эллен Помпео, которая публично раскритиковала основателя ресурса Харви Левина. «Жизнь многих людей уже не будет прежней после этой трагедии. Но ты получил свое. Надеюсь, ты будешь спать хорошо этой ночью, Харви Левин. Уверена, у тебя получится», — написала она в соцсетях.

So many peoples lives will never be the same after this tragedy... but you got your scoop. Hope you sleep well at night @HarveyLevinTMZ I'm sure you do... — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) January 28, 2020

В то же время корреспондент Мэтт Гутман был отстранен руководством ABC за ложное заявление, которое он сделал в день трагедии в эфире телеканала: журналист сказал, что на борту вертолета вместе с Брайантом были все его четыре дочери, а не одна Джанна. «Правильное освещение фактов является краеугольным камнем нашей журналистики, — объяснили данное решение на ABC. — Отчет Гутмана не соответствовал нашим редакционным стандартам».

Сам корреспондент позднее принес извинения семье Брайанта за сообщение о гибели его дочерей, признавшись, что глубоко сожалеет из-за содеянного. «Я считаю себя ответственным за ужасную ошибку, о которой глубоко сожалею, — сказал он. — Хочу принести соболезнования семье Брайанта в связи с этой мучительной утратой, а также лично принести извинения за дополнительную боль, которую мог вызвать мой репортаж».

Today I inaccurately reported it was believed that four of Kobe Bryant's children were on board that flight. That is incorrect. I apologize to Kobe's family, friends and our viewers. pic.twitter.com/yYwuB9vpZl — Matt Gutman (@mattgutmanABC) January 27, 2020

Совсем уже возмутительную выходку позволила себе американская модель и фитнес-блогер Кинси Волански, которая «почтила память» погибшего спортсмена тем, что на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Австрии выбежала на трассу в купальнике, держа в руках плакат «RIP Kobe» («Покойся с миром, Коби»). Естественно, за подобное ей изрядно досталось в соцсетях: пользователи, в частности, обвинили девушку в том, что она «превращает смерть человека в личное шоу», а также выдвинули предположение о «проблемах с головой» у Волански.