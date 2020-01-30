«Будто выпил бутылку»: Давидыча откачивали на «Последнем герое»

Блогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, не выдержал нагрузок в ходе съемок шоу «Последний герой» на Филиппинах, из-за чего едва не впал в кому, утверждает Telegram-канал Mash. Отмечается, что на приведение Давидыча в чувство местные врачи потратили 16 часов, они же диагностировали ему гипогликемию — состояние, которое характеризуется низким уровнем содержания глюкозы в крови. В сети также появилось видео, на котором блогер лежит на больничной койке, держась за голову, а вокруг него стоят медики, обсуждающие подробности его состояния.

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Сам Китуашвили, комментируя инцидент, заявил, что чувствовал себя тогда так, словно выпил бутылку крепкого алкогольного напитка.

«Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки», — рассказал он.

Новый сезон популярного шоу о выживании на необитаемом острове должен стартовать на российском телевидении в начале февраля. Согласно изданию «СтарХит», за победу в экстремальном конкурсе сразятся 16 участников, включая участницу Comedy Woman Надежду Ангарскую, актрису Наталью Бардо, бобслеиста Алексея Воеводу, звезду сериала «Измены» Лукерью Ильяшенко, танцора Евгения Папунаишвили, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову, рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха, а также Давидыча.

Последний, к слову, ранее говорил, что принял решение участвовать в проекте, ведущей которого является актриса Яна Троянова, в том числе и ради похудения.

«Я по жизни, в принципе, все время попадаю в экстремальные ситуации — и на дороге, и в жизни. Если начну их вспоминать, это надолго затянется. Правда, сейчас я вешу 144 килограмма: это мой максимальный вес — и мой ужас. Мои фанаты, друзья, близкие — все наезжают, чтобы я похудел. Так что надо похудеть, бросить курить и победить — вот мои цели», — подчеркивал блогер.

В феврале 2016 года Давидыч, на тот момент уже интернет-звезда, был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, после чего его заключили под стражу. Согласно следствию, в 2008-м Китуашвили инсценировал хищение дорогого автомобиля, а впоследствии получил выплату от страховой компании в размере 1,3 млн рублей. Позднее ему было предъявлено обвинение в инсценировке хищения еще трех автомобилей на общую сумму в 7 млн рублей. Кроме того, на блогера было заведено уголовное дело за незаконное получение страховых выплат на общую сумму в 1,196 млн рублей и предъявлено обвинение в организации преступной группы — однако сам Китуашвили вину не признал. В суде YouTube-звезда и его адвокаты неоднократно подчеркивали, что уголовное дело является сфабрикованным, называя его местью со стороны ГИБДД за разоблачительные фильмы Давидыча, в которых рассказывалось о предполагаемой коррупции в Госавтоинспекции.

В октябре 2018 года Дорогомиловский суд Москвы огласил приговор Китуашвили, признав его виновным в мошенничестве со страховыми выплатами. Он получил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима — и в связи с перерасчетом назначенного срока заключения (в СИЗО он провел почти 30 месяцев) вышел на свободу уже в декабре 2018-го.

Позднее он дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором сделал резонансное заявление о своем досуге во время заключения. По словам Давидыча, за этот период времени он прочитал 620 книг и ответил на 150 тыс писем, присланных ему, вручную. Также он заявил, что отжимается по 1500 раз за примерно 3,5 часа, может сделать с остановками 2000 приседаний и имеет рекорд по упражнениям на пресс в 3000 раз.