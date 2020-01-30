И правда навсегда: американцы не устают от «Плохих парней»

Лидером американского бокс-офиса по итогам грядущего киноуикенда, согласно аналитикам, вновь станет комедийный боевик «Плохие парни навсегда», в котором к своим классическим ролям вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Третьи выходные в США принесут проекту, не отдающему первую строчку с момента появления в кинотеатрах, примерно $19,3 млн. По состоянию на 30 января общая касса фильма остановилась на отметке в $223,1 млн, тогда как суммарные сборы двух более ранних представителей франшизы в свое время составили соответственно $141,1 млн и $273,3 млн — то есть уже впору говорить, что третья часть совсем скоро станет самой кассовой в серии.

На второй строчке, по мнению прогнозистов, останется военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, снятая как будто бы одним кадром (к слову, именно сегодня, 30 января, она появилась в российском прокате — обязательно сходите) и являющаяся основным претендентом на получение «Оскара-2020» в главной номинации (и еще парочке других категорий). В ходе шестого уикенда лента заработает в Штатах в районе $9,5 млн, благодаря чему доведет собственную американскую кассу до отметки в $118 млн.

Третьим, вероятно, финиширует новичок недели — «Гретель и Гензель», зловещая киноадаптация знаменитой сказки братьев Гримм, рассказывающая о девушке и ее младшем брате, которые отправляются в лес и находят хижину злой ведьмы, где их ждут угощения. Выручит фильм за 31 января — 2 декабря около $7,8 млн.

Четвертой станет семейная картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», первая для Роберта Дауни-младшего после ухода из «Мстителей» актерская работа, обернувшаяся крахом в прокате: на данный момент общемировая касса проекта, бюджет которого составил $175 млн, равняется $93,3 млн, тогда как грядущие киновыходные в США пополнят ее всего лишь на $7 млн.

Замкнет топ-5, как ожидается, еще один дебютант уикенда — «Ритм-секция», экранизация первой книги Марка Бернелла из серии произведений о Стефани Патрик, представляющая из себя шпионский триллер о женщине, которая пытается любыми способами разыскать и отомстить организаторам авиакатастрофы, унесшей жизни ее семьи. Январско-февральские выходные принесут создателям картины приблизительно $6,7 млн.

На шестой строчке расположится криминальный боевик «Джентльмены», роли в котором исполнили, в частности, Мэттью Макконахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Лайн Рени, Колин Фаррелл и Генри Голдинг, — $6 млн за второй уикенд в Штатах.

Седьмое место, скорее всего, за собой временно застолбит блокбастер «Джуманджи: Новый уровень», для которого эти выходные станут уже восьмыми в американском прокате. Несмотря на то что фильм продолжает держаться в топ-10 бокс-офиса США столь долго (да и в остальных странах себя неплохо показывает), его общемировая касса прямо сейчас составляет $739,4 млн (а грядущие выходные на домашнем рынке, если верить прогнозам, пополнят ее лишь на $5,5 млн) — далеко не самый плохой результат, однако до показателя ($962,1 млн) прошлого представителя франшизы, вышедшего в 2017 году, сиквел уже явно не доберет.

Наконец, позиции с восьмую по десятую между собой поделят «Маленькие женщины», еще один претендент на «Оскар»,

фантастический блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и...

возвращающийся (согласно ожиданиям аналитиков) в топ-10 американского бокс-офиса фильм «Достать ножи», для которого этот уикенд будет уже десятым в США. Заработают они в ходе 30 января — 2 февраля соответственно $3,5 млн (шестые выходные), $3,4 млн (седьмые) и $2,6 млн.