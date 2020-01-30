И правда навсегда: американцы не устают от «Плохих парней»

Прогноз американского бокс-офиса на 31 января — 2 февраля

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Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020) Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)
Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)

Кадр из фильма «Плохие парни навсегда» (2020)

Columbia Pictures Corporation
Продолжение лидерства «Плохих парней», старт новичков в топ-5, а также возвращение в десятку фильма «Достать ножи», вышедшего еще в ноябре прошлого года: «Газета.Ru» представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящий уикенд.

Лидером американского бокс-офиса по итогам грядущего киноуикенда, согласно аналитикам, вновь станет комедийный боевик «Плохие парни навсегда», в котором к своим классическим ролям вернулись Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Третьи выходные в США принесут проекту, не отдающему первую строчку с момента появления в кинотеатрах, примерно $19,3 млн. По состоянию на 30 января общая касса фильма остановилась на отметке в $223,1 млн, тогда как суммарные сборы двух более ранних представителей франшизы в свое время составили соответственно $141,1 млн и $273,3 млн — то есть уже впору говорить, что третья часть совсем скоро станет самой кассовой в серии.

На второй строчке, по мнению прогнозистов, останется военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, снятая как будто бы одним кадром (к слову, именно сегодня, 30 января, она появилась в российском прокате — обязательно сходите) и являющаяся основным претендентом на получение «Оскара-2020» в главной номинации (и еще парочке других категорий). В ходе шестого уикенда лента заработает в Штатах в районе $9,5 млн, благодаря чему доведет собственную американскую кассу до отметки в $118 млн.

Третьим, вероятно, финиширует новичок недели — «Гретель и Гензель», зловещая киноадаптация знаменитой сказки братьев Гримм, рассказывающая о девушке и ее младшем брате, которые отправляются в лес и находят хижину злой ведьмы, где их ждут угощения. Выручит фильм за 31 января — 2 декабря около $7,8 млн.

Четвертой станет семейная картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», первая для Роберта Дауни-младшего после ухода из «Мстителей» актерская работа, обернувшаяся крахом в прокате: на данный момент общемировая касса проекта, бюджет которого составил $175 млн, равняется $93,3 млн, тогда как грядущие киновыходные в США пополнят ее всего лишь на $7 млн.

Замкнет топ-5, как ожидается, еще один дебютант уикенда — «Ритм-секция», экранизация первой книги Марка Бернелла из серии произведений о Стефани Патрик, представляющая из себя шпионский триллер о женщине, которая пытается любыми способами разыскать и отомстить организаторам авиакатастрофы, унесшей жизни ее семьи. Январско-февральские выходные принесут создателям картины приблизительно $6,7 млн.

На шестой строчке расположится криминальный боевик «Джентльмены», роли в котором исполнили, в частности, Мэттью Макконахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Мишель Докери, Джереми Стронг, Лайн Рени, Колин Фаррелл и Генри Голдинг, — $6 млн за второй уикенд в Штатах.

Седьмое место, скорее всего, за собой временно застолбит блокбастер «Джуманджи: Новый уровень», для которого эти выходные станут уже восьмыми в американском прокате. Несмотря на то что фильм продолжает держаться в топ-10 бокс-офиса США столь долго (да и в остальных странах себя неплохо показывает), его общемировая касса прямо сейчас составляет $739,4 млн (а грядущие выходные на домашнем рынке, если верить прогнозам, пополнят ее лишь на $5,5 млн) — далеко не самый плохой результат, однако до показателя ($962,1 млн) прошлого представителя франшизы, вышедшего в 2017 году, сиквел уже явно не доберет.

Наконец, позиции с восьмую по десятую между собой поделят «Маленькие женщины», еще один претендент на «Оскар»,

фантастический блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и...

возвращающийся (согласно ожиданиям аналитиков) в топ-10 американского бокс-офиса фильм «Достать ножи», для которого этот уикенд будет уже десятым в США. Заработают они в ходе 30 января — 2 февраля соответственно $3,5 млн (шестые выходные), $3,4 млн (седьмые) и $2,6 млн.