«Вы все больные»: Андрейченко пожаловалась на травлю в сети

Актриса Наталья Андрейченко сообщила о травле в сети после истории с ее временным исчезновением. Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение, в котором сообщила, что находится в состоянии шока в связи обрушившимся на нее всеобщим вниманием.

«Ребят, у меня такое чувство, что вы все больные, — начала она. — Вы что в зомби все превратились, не можете себе представить жизнь без телефонов? Вам все время надо перед кем-то отчитываться, что-то делать».

По словам Андрейченко, в ее Instagram заходят люди, которые не являются ее подписчиками просто ради того, чтобы «накакать» там.

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«Слушайте, не заходите ко мне в Instagram, нечего вам там делать, не поймете вы меня. Я человек духа, я свободный человек», — сказала актриса. — Действую по законам божьим, по законам вселенной и самое главное по законам своего сердца и если я хочу, я выключаю телефон».

Артистка дала понять, что ее ужасно рассердили высказывания некоторых пользователей, и призвала их больше не появляться у нее в блоге.

«Честно говоря, абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чем дело», — заключила Андрейченко.

Напомним, что несколько дней назад помощник актрисы сообщил о том, что она более суток не выходит на связь. К моменту, когда артистка обнаружилась, эта новость успела наделать много шума в СМИ и соцсетях.

«Друзья мои! Я даже не могу вам передать, в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил. Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами...» — написала Андрейченко в подписи к своему видеообращению.

По словам звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания», в субботу она отправилась в джунгли на встречу с духовными лидерами из разных стран мира, с которыми она хорошо знакома.

«Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка «silence» (молчание — англ.). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого две недели одновременно с этим я находилась в очистительном ретрите и очистила свое тело».⠀

Оказавшись дома уже в понедельник вечером, артистка включила телефона и была шокирована количеством сообщений, звонков и посвященных ей публикаций в СМИ. Андрейченко поблагодарила всех неравнодушных за заботу и внимание и уточнила, что ей необходимо время от времени «отключаться от мира». Такой ритуал позволяет ей жить полной жизнью.

«Тогда я вместе с собой, с Наташей, тогда я вместе с Богом, тогда я наедине с собой, с природой, я могу разговаривать с космосом, я свободна, я летаю, я знаю, что я никто-никто-никто и ни от кого ничего не жду», — сказала она.

Андрейченко вспомнила похожу историю, которая произошла более 20 лет назад.

«96 год, очень сложная ситуация, не хочу вдаваться в подробности, вот так она меня сжала (сцепила пальцы. — Прим. ред.), просто невозможно. И выход этого, и я долго вне дома, и у меня в Лос-Анджелесе семья: и муж, и двое детей, и мне надо ехать на Рождество и Новый год, а в это время предложения от Ворошилова «Что? Где? Когда?» выходить с моей музыкой, с моей песней в эфир. И вот очень неприятная женщина встретилась, я заболеваю, прекрасно понимаю, от чего. То есть заболеваю, температуры нет, но я просто понимаю, что я умираю», — рассказала актриса.

По словам актрисы, тогда она почувствовала, что не знает, как ей быть. Либо эта ситуация должна была ее раздавить, либо она должна была приложить все усилия, чтобы «сохранить Наташу». Тогда она решила, что ей следует отключить все телефоны и оборвать связь с внешним миром на неделю. Когда она вернулась обратно, выяснилось, что ничего не произошло.

«Вообще ничего не случилось. То, что все боятся, оно не происходит, потому что оно в страхах. А страхи, они нереальны, их нет, это наша иллюзия, наша фантазия, только которая не в ту сторону работает», — заключила Андрейченко.