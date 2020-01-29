По следам «Настоящего детектива»: Макконахи снимется у Пиццолатто

Создатель и исполнительный продюсер шоу «Настоящий детектив» Ник Пиццолатто готовит новый сериал под названием «Искупитель» (Redeemer) для кабельного канала FX, передает Variety. Главную роль в нем исполнит Мэттью Макконахи, сыгравший с Вуди Харрельсоном в первом сезоне «Настоящего детектива».

Пиццолатто и Макконахи также выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта. Уточняется, что для актера это первая сделка с FX Productions.

Ранее у Пиццолатто истек контракт с телеканалом HBO, на котором вышли все три сезона «Настоящего детектива». После этого он заключил эксклюзивное соглашение со студиями Fox 21 Television Studios и FX Productions, в рамках которого будет разрабатывать авторские проекты.

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«Мы невероятно воодушевлены началу сотрудничества с Ником Пиццолатто и Мэттью Макконахи в рамках «Искупителя», — поделился президент FX Entertainment Эрик Шриер. — Сейчас не так много авторов, которые снимают с такой же силой и эмоциями как Ник. Его совместный проект с Макконахи является большим приоритетом для обеих компаний».

В основу сюжета «Искупителя» лег дебютный роман Патрика Колмана «Прихожанин». Сериал расскажет о бывшем сотруднике охраны премьер-министра, который занялся поисками пропавшей женщины в Техасе. В результате собственного расследования герою придется столкнуться с коррупционной системой и преступным заговором.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел в 2014 году. Он был тепло принят критиками и получил 12 номинаций премии «Эмми», завоевав 5 наград, в том числе за лучшую режиссуру драматического телесериала, доставшуюся Кэри Фукунаге. В свою очередь исполнители главных ролей Макконахи и Харрельсон претендовали на победу за лучшую мужскую роль. С тех пор были выпущены еще два сезона. Последний из них вышел в 2019 году с лауреатом «Оскара» Махершала Али‎ в главной роли.

Для Макконахи съемки в «Искупителе» станут вторым телевизионным проектом за его карьеру. Его последней работой стал фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи.

В то же время, как отмечает The Hollywood Reporter, уход Пиццолатто с HBO не означает закрытие сериала «Настоящий детектив». По данным издания, четвертый сезон официально не анонсировали, однако источники не исключают, что телеканал продолжит антологию, но уже с другим шоураннером. Согласно инсайдерам, HBO дважды продлевал сделку с Пиццолатто и платил ему около $3 млн ежегодно.

Вместе с тем фанаты сериала до недавних пор не теряли надежды на возвращение любимых персонажей Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона в новом сезоне «Настоящего детектива».

«Я говорил с Ником про это, — признавался Макконахи в интервью программе «Шоу Рича Эйсена» — Но это возможно лишь при правильном контексте, чтобы возвращение смотрелось логично».

В свою очередь Харрельсон, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что с большой долей вероятности именно его камбек в сериале не состоится.

«Я правда скучаю по персонажу Макконахи и ему самому. Я скучаю по просмотру этого сериала воскресными вечерами. Я был очень счастлив, когда мы снимали эту историю на протяжении шести месяцев, — сказал актер. — Но возвращение... Нет. Это было слишком хорошо тогда. А когда мы вернемся, я не сомневаюсь, все скажут, что это уже не так классно. Не хочу даже думать о такой возможности».