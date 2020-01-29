Не родной: отец Децла потребовал ДНК-тест для внука у Малахова

Отец покойного рэпера Децла Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-экспертизу, чтобы установить родство со своим внуком Тони, говорится в анонсе программы «Прямой эфир» от 29 января 2020 года. По мнению продюсера, его сын мог воспитывать на протяжении 14 лет ребенка, которому он не был биологическим отцом.

В коротком ролике ведущий ток-шоу Андрей Малахов утверждает, что после смерти Децла его жена Юлия Киселева скрывалась от семьи и журналистов, а также меняла место проживания и номера телефонов.

Журналист также анонсировал «откровенное интервью» с моделью. »[В интервью] она уверяет, что бабушка с дедушкой выставили внука на улицу», — произносит Малахов. Кроме того, в студии появится сам Толмацкий-старший. «Что ответит вдова рэпера?» — задался вопрос телеведущий.

Реклама

В марте прошлого года Киселева заявила, что отец Децла объявил ей войну. Отвечая на вопрос о причинах, она пояснила: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа». Вдова Децла также отметила, что сейчас ее «защищает Бог»: «Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог».

Сам Толмацкий-старший был шокирован таким заявлением и рассказал, что предлагал жене сына открыть счет в банке для нее и Антония.

«У нас никогда не было даже мысли забирать Тони от матери. Юле было предложено открыть счет в банке, как для себя, так и для внука! Мы хотели, чтобы она вписала имя Кирилла в свидетельство о рождении Тони!» — утверждал продюсер.

По его словам, он пытался разобраться в сложившейся ситуации, но не мог понять, почему Киселева якобы перевирает факты.

«К нашему великому сожалению, ей нужен скандал, она настраивает внука против нас», — заключил отец Децла.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Толмацкий рассказал, что вдова исполнителя не дает ему и его бывшей супруге Ирине видеться с единственным внуком. По словам продюсера, Юлия настраивала Антония против родственников.

«Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка», — возмутился продюсер.

Отец музыканта признался, что не сразу одобрил выбор сына, так как Юлия показалась ему странной. По утверждениям Толмацкого-старшего, модель страдает от психического расстройства.

«Кирилл для нее был и мамой, и папой, и поваром, была история, когда он прятал у меня ребенка. Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения», — заявил он.

По его мнению о психическом расстройстве супруги Децла мог свидетельствовать и тот факт, что она не вписала мужа в свидетельство о рождении сына. Отмечается, что в графе «отец» в свидетельстве о рождении мальчика стоит прочерк, из-за чего он не мог претендовать на наследство.

Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, не стало в ночь на 3 февраля 2019 года. 35-летний музыкант, стоявший у истоков отечественного хип-хопа, скончался после выступления в Ижевске. Согласно прессе, исполнитель почувствовал себя плохо сразу по окончании концерта и умер из-за проблем с сердцем.

Известно, что Толмацкий-старший долгие годы не поддерживал связь с сыном. Согласно СМИ, они перестали общаться после того, как в начале двухтысячных отец оставил семью. Со своей матерью Ириной Децл поддерживал теплые отношения.