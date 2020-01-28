«Будут приятно удивлены»: Сапковский о продолжении «Ведьмака»

Польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями своего участия в производстве сериала «Ведьмак», основанного на одноименной серии его романов. По его словам, он не был вовлечен в процесс по собственной просьбе, поскольку не любит навязывать свою точку зрения другим авторам.

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«Для справки: я твердо верю в свободу творца и его художественное выражение. Я не вмешиваюсь и не навязываю свои взгляды другим художникам. Я ни на чем не настаиваю и ни за что не борюсь. Я могу дать совет, если меня попросят. Если это будет необходимо», — рассказал Сапковский в интервью порталу io9.

Писатель пояснил, что он не любит работать слишком усердно или слишком долго. «Кстати, я совсем не люблю работать. Кто из вас без греха, пусть первый бросит в меня камень», — процитировал он Евангелие.

Сапковский признался, что не сразу согласился на предложение стримингового сервиса Netflix снять адаптацию по «Ведьмаку».

«Должен признаться, сначала я не хотел этого делать. Ко мне и раньше обращались с таким предложением люди, в основном далекие от этого и несерьезные. Поэтому я практически потерял надежду. Меня было трудно убедить согласиться, когда вдруг появилось другое предложение. Оно было деловым, а люди, стоящие за ним, вызывали симпатию. У меня были все основания согласиться», — поведал он.

Автор «Ведьмака» отметил, что процесс переноса текста на экран никогда не обходится без «потерь». В то же время он отказался раскрывать, что именно пострадало при экранизации.

«Я же не идиот такое говорить. Мое имя значится в титрах», — добавил Сапковский. Он подчеркнул, что во время написания книг не визуализирует процесс.

«Верьте или нет, когда я пишу, то никаких картинок не вижу. Для меня это не визуальный процесс. Я вижу лишь буквы и работаю только с ними. Когда я наблюдаю чью-либо визуализацию — будь то комиксы, игры или фильмы, то обычно приятно удивлен», — поделился Сапковский.

Говорить о продолжении сериала писатель отказался. Сапковский объяснил это тем, что не хочет завышать ожидания поклонников «Ведьмака», но не исключил, что будущее развитие истории может их «приятно удивить». Кроме того, он не стал сравнивать шоу с видеоиграми, основанными на созданной им вселенной. По его словам, он никогда не играл в игры, а его любимое развлечение — книги.

«В любом случае сравнивать сериалы и видеоигры, причем любые, невозможно. Они слишком разные — в том, как создаются, в своем подходе, в своей идее. Вы же не станете сравнивать пасту карбонара с велосипедом? Хотя и у того, и у другого есть и свои плюсы, и минусы», — продолжил он.

В заключение Сапковский добавил, что успех сериала «Ведьмак», приведший к росту интереса к его книгам (он возглавил топ самых популярных писателей, а издательства выпустили специальные версии с героями шоу Netflix на обложках), в целом оставил его равнодушным.

«Как вы ожидаете, что я отвечу на этот вопрос? Что я в отчаянии? Заливаюсь слезами? Планирую самоубийство? Нет, сэр. Мои чувства довольно очевидны и не слишком сложны», — заметил писатель.

Ранее «Ведьмак» стал самым запрашиваемым сериалом в соцсетях в США, о чем говорилось в исследовании Parrot Analytics. Компания сформировала рейтинг на основании так называемой «шкалы спроса». При ее подсчете учитывались лайки, ожидания, отзывы и упоминания проекта на разных платформах.

Шоу вышло 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix, а уже по итогам 22-28 декабря взобрался на первую строчку с 127 млн единиц «выражения спроса». Следом разместился флагманский проект онлайн-кинотеатра Disney+ — сериал-спинофф «Мандалорец» по вселенной культовой франшизы «Звездные войны» (115 млн пунктов).