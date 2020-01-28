Тейлор Свифт, «Запретная зона» и другие трейлеры недели

«Мисс Американа» («Taylor Swift: Miss Americana»), Лана Уилсон

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер документального фильма о жизни и карьере одной из самых успешных певиц планеты Тейлор Свифт. Премьера байопика «Мисс Американа» состоялась на фестивале Sundance, который проходит в США с 23 января по 2 февраля. Вдохновляющий фильм о судьбе Свифт будет доступен на Netflix уже 31 января.

«Побег из Претории» («Escape from Pretoria»), Френсис Аннан

Компания Momentum Pictures выпустила новый трейлер боевика «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэдклиффом и Дэниелом Уэббером в главных ролях. Фильм рассказывает о двух белых южноафриканцах, осужденных в 1978 году за участие в секретных операциях запрещенного Африканского национального конгресса, лидером которого был экс-президент ЮАР Нельсон Мандела. Они пытаются сбежать из тюрьмы Претория, известной как «Остров Роббен».

«Неотразимый» («Irresistible»), Джон Стюарт

Студия Focus Features представила первый официальный трейлер последнего фильма Джона Стюарта «Неотразимый», мировая премьера которого состоится 29 мая. Сюжет комедии построен вокруг решения стратега-демократа, который помогает отставному ветерану баллотироваться на пост мэра в небольшом консервативном городке в штате Висконсин. В фильме снимались Стив Карелл, Крис Купер, Тофер Грейс, Роуз Бирн, Наташа Лион, Маккензи Дэвис, Уилл Сассо и другие.

«Ритм-секция» («The Rhythm Section»), Рид Морано

На YouTube-канале Paramount Pictures появился второй трейлер экранизации первой книги Марка Бернелла из серии произведений о Стефани Патрик. Фильм «Ритм-секция» представляет собой шпионский триллер о женщине, которая пытается любыми способами разыскать и отомстить организаторам авиакатастрофы, в которой погибла ее семья. Название картины обусловлено тем, что перед активными действиями против врагов героиня Блейк Лавли проходит обучение стрельбе и необходимым физическим навыкам. Вместе с Лавли в фильме снялись Джуд Лоу, Макс Казелла, Дэниел Мейс, Ричард Брэч, Раза Джаффри, Тауфик Бархом и Стерлинг К. Браун.

«Ребенок с Кони-Айленда», («A Kid From Coney Island»), Чайк Оза, Куди

Премьера спортивного документального фильма о баскетболисте Стефоне Марбери «Ребенок с Кони-Айленда» состоялась на прошлогоднем кинофестивале Tribeca, а полный трейлер ленты появился только 22 января. Картина посвящена истории 42-летнего баскетболиста, который вырос на полуострове Кони-Айленд и наблюдал, как его трое старших братьев не смогли сделать спортивную карьеру после выпуска из команды колледжа по баскетболу. В отличие от братьев, Марбери пробился в НБА и выступал с 1996 по 2009 год за такие команды, как «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз» и другие. В 2010 году он получил контракт на работу в Китайской баскетбольной ассоциации.

«Мулан» («Mulan»), Ники Каро. Премьера в России — 26 марта

Компания Disney выпустила короткий трейлер киноверсии мультфильма «Мулан». Минутный ролик под названием «True» («Правда») похож на сокращенную версию последнего полного трейлера картины. По сюжету фильма китайский император издает указ о призыве на службу имперской армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Старшая дочь почетного воина Мулан решается идти на службу вместо больного отца. Девушка выдает себя за мужчину и обманом попадает в армию, с которой идет в опасный поход.

«Запретная зона», Митрий Семенов-Алейников. Премьера в России – 23 апреля

Компания Megogo Distribution опубликовала трейлер белорусского триллера «Запретная зона», посвященного приключениям компании молодых людей через три года после аварии на Чернобыльской АЭС. Это вторая режиссерская работа 29-летнего актера Митрия Семенова-Алейникова, который также стал соавтором сюжета. Актерский состав фильма представлен молодыми российскими актерами — Дарьей Мельниковой, Александром Головиным, Даниилом Вахрушевым и другими.