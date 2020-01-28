«Нам очень повезло»: Ирина Шейк о разрыве с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь. По ее словам, два хороших человека не всегда могут составить прекрасную пару.

«Думаю, нам очень повезло — мы испытали то, что у нас было друг с другом. Жизнь без Б. — новая почва», — пояснила 34-летняя Шейк.

Кроме того, она призналась, что ей приходится разрываться между работой и воспитанием ребенка. «Трудно найти баланс между тем, чтобы быть одинокой мамой, работающей женщиной и кормилицей семьи. Бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: «Боже мой, я не знаю, что делать, я разваливаюсь», — поделилась уроженка Челябинской области в интервью Vogue.

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Говоря об отношениях с мужчинами в целом, она также выразила мнение, что ее сильная личность отпугивает некоторых представителей противоположного пола.

«У меня сильная личность, я точно знаю, чего хочу. Думаю, некоторые мужчины боятся этого, — подчеркнула Шейк. — Если кто-то уходит из моей жизни, он правда уходит из моей жизни, я действительно рву все связи. Мне кажется, некоторые люди боятся этой холодности. При этом, на мой взгляд, лишь немногие знают, что внутри меня скрывается хороший, милый человек, который плачет в интервью».

Вспоминая о своем детстве, супермодель заявила, что «всегда чувствовала, что родилась не в том теле».

«Я чувствовала, что должна быть мальчиком. Не знаю почему. Может быть, из-за того, что мой отец всегда хотел сына, — добавила Ирина. — Когда он скончался, я подумала: «Так как я парень, сейчас настало мое время заботиться о семье». Я также сказала себе, что никогда не выйду замуж. Но, конечно, впоследствии я переросла это — мне нравится быть женщиной. Однако то чувство я помню».

О расставании Шейк и 45-летнего Купера стало известно минувшим летом. В числе возможных причин распада пары, которая была вместе с 2015-го, в прессе называлось сближение актера с певицей Леди Гагой, снявшейся в его фильме «Звезда родилась» (и даже получившей «Оскар» за саундтрек к ленте). Как тогда отмечалось в СМИ, Купер впоследствии пригласил 33-летнюю артистку переехать в свой дом.

При этом официальных комментариев о расставании ни от Шейк, ни от Купера, не любящих афишировать личную жизнь, долгое время не поступало.

В сложившейся ситуации поддержку россиянке выразили многие ее соотечественники, завалившие инстаграм Леди Гаги гневными комментариями. Более того, со временем данная акция переросла в самый настоящий флешмоб — россияне стали переписываться в комментариях под постами артистки в соцсети на совершенно отвлеченные от расставания Шейк и Купер темы. В частности, они публиковали там рецепты блюд, различные объявления о продаже и анекдоты. Присоединился к этому движению и солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

«Друзья, как по-английски будет «Чужие губы тебя ласкают»? Хочу, чтобы Ирина спела Брэдли на следующем концерте», — написал музыкант.

В конце июля 2019-го в прессе также появились слухи, что после разрыва с Купером Шейк вступила в близкие отношения со звездой телесериала «Оставленные» Джастином Теру, который в 2018-м развелся с актрисой Дженнифер Энистон после двух с лишним лет брака. Как тогда писал таблоид Daily Mail, Ирина и Джастин несколько раз выходили в свет в компании друг друга, не стесняясь обоюдной привязанности.

«Она сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они встречались дважды на прошлой неделе за ужином, и потом она сказала, что между ними вспыхнула невидимая связь и искра», — сообщил инсайдер.

Добавим, что до Купера Шейк несколько лет состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду, выступающим сейчас за туринский «Ювентус». В настоящее время спортсмен встречается с моделью Джорджиной Родригес (и, возможно, даже тайно женат на ней) — в 2017-м девушка родила ему дочь.