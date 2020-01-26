«Чтобы не было кривотолков»: Шнуров о новом министре культуры

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью ТАСС заявил, что не ждет никаких преференций со стороны нового министра культуры Ольги Любимовой, в чьих соцсетях его коллектив указан среди любимых музыкантов.

«Я не думаю, что можно рассчитывать на какие-то преференции. Это говорит о том, что новый министр культуры — человек, скорее всего, незашоренный, что у нее свой какой-то взгляд», — сказал он.

Шнуров обратил внимание на то, что если бы в информации о себе министр культуры написала, что «обожает Чехова», то это бы никого не удивило, так как «Чехова просто обязаны обожать все».

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«А вот какие-то современные явления, пограничные, более острые — значит, министр культуры у нас обладает каким-то таким вкусом незашоренным», — добавил он.

Согласно артисту, он знал, что в России будет новый министр культуры — и что им станет поклонник «Ленинграда».

«Потому что не поклонника «Ленинграда» очень сложно найти в этой стране, понимаете? Поэтому я группировку распустил, чтобы не было вот этих всех кривотолков по поводу того, что у нас есть преференции. Нет, у нас преференций не будет, потому что не будет группы «Ленинград», — подытожил он.

Шнуров также подтвердил, что не собирается выступать в России после роспуска группы и «думает в направлении» того, чтобы стать продюсером.

«Планирую заняться какими-то другими артистами, побывать в роли зрителя. Вы знаете, я очень много видел, был на мероприятиях, но только в качестве того человека, который это мероприятие организует и является поводом, на который приходят», — признался он.

Музыкант отметил, что ему хотелось бы побыть зрителем.

«Продюсер и зритель — это примерно одно и тоже. Продюсер — это квазизритель, тот человек, который должен сделать так, чтобы было интересно не только ему», — пояснил Шнуров.

Говоря о возможности заняться политикой, он пошутил, что и так «постоянно» находится в политике, однако добавил, что на данный момент не решил для себя этот вопрос.

«Я думаю, я присматриваюсь, я смотрю на то, что происходит. Пока я места себе там не вижу. Что будет завтра, я не знаю», — сказал Шнуров.

Причиной того, что его выступления на заседаниях Общественного совета при комитете Госдумы по культуре цитируют многие СМИ, он назвал собственное красноречие.

«Я говорю довольно яркие вещи. Я говорю в нерв. Если бы я говорил бы ерунду, тогда бы никто меня не цитировал. Я к этому отношусь все-таки как к работе. Вы знаете, что этот совет был собран из-за того, что у нас давно ведется разработка закона о культуре — и так как этот закон может носить запретительный характер, я пытаюсь эти запретительные рамки расширить как можно больше, чтобы этих запретов было меньше», — заявил Шнуров.

По его словам, он стремится дать понять деятелям культуры и людям, которые за нее отвечают, что культура — «это нечто большее, нежели чем музей или выставка».

«Объект быта, вышедший из употребления и находящийся под стеклянным колпаком — это не культура. Культура — то, что живет», — выразил уверенность музыкант.

Он также назвал «абсолютной иронией» свое обещание сделать все для победы России в музыкальном конкурсе «Евровидение», сделанное в видеоролике «Наставление новому премьеру».

«Это же абсолютная ирония. Как говорить — давайте бросим все и снимем фильм «Война и мир». Как было в Советском Союзе, когда была создана конная дивизия под этот фильм. Вся страна напряглась, и мы получили какую-то даже премию по этому поводу. Бондарчук-старший снимал. И что? Бабушка как ходила в нужник на улицу, так и ходит. Зато у нас есть «отличное» кино», — уточнил Шнуров.