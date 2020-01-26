«Не знают, кто от кого родил»: Водонаева объяснила слова о «быдле»

Модель и телеведущая Алена Водонаева в эфире программы «Центральное телевидение» объяснила свою запись в Instagram, в которой она выступила с резкой критикой идеи об изменении материнского капитала из-за опасения, что «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнет рожать ради этого миллиона».

«Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что произнесла слово некрасивое — «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет», — сказала Водонаева.

При этом вопрос ведущего, не считает ли она глупостью свои слова после разгоревшегося вокруг них скандала, вызвал возмущение модели: «Глупость призывать людей ответственно относиться к рождению детей? Ответственно, с головой к этому подходить? Не вестись на заманчивые предложения? И кому-то, безусловно, этот материнский капитал поможет».

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Она подчеркнула, что призывает ответственно подходить не только к рождению ребенка, но и к выбору школы, медицинского обслуживания и уровню достатка.

«У нас нужно повышать рабочие места, у нас нужно повышать зарплаты учителям, нам нужно контролировать специалистов в поликлиниках и больницах, а не предлагать такую огромную сумму. Представляете, кто на нее поведется?» — пояснила Водонаева.

Телеведущая также подчеркнула, что не находится в правительстве и не принимает участия в управлении страной, а является лишь «человеком, который в своих социальных сетях высказал свое мнение».

«Вы знаете, что у нас в стране происходит? Включите любой федеральный канал — каждый день в прайм-тайм вы будете видеть семьи, которые приходят в гости на эти передачи и рассказывают о ситуациях, которые у них происходят. Вы видели эти семьи? Вы посмотрите, как они живут», — добавила она.

Водонаева отметила, что следит за событиями в стране, за происходящим «в регионах, в маленьких городах, в поселках», где большой процент жителей «ходит в туалет в выгребные ямы».

«Вы считаете, этим семьям, которые приходят на эти передачи в прайм-тайм, нужно выдавать деньги за детей? Вы видите этих людей? Вы видите, что они малограмотные, они необразованные, они пьют и не знают, кто от кого родил. Я считаю, что им нельзя помогать, а вы считаете, что можно таким семьям помогать?» — спросила она ведущего.

Модель напомнила, что в некоторых поселках нет скорой помощи, чтобы доехать до какого-то крупного населенного пункта и привезти туда больного.

«И я считаю, что нужно помогать живым, а не предлагать сейчас вот такие большие деньги», — заявила она.

Водонаева также предупредила о возможном росте числа случаев, когда молодые матери подкидывают в подъезды новорожденных.

«Читали вы, что вчера женщина родила и оставила ребенка в подъезде? Будет сейчас еще больше. Представляете, с кем будут наши с вами дети потом общаться, учиться и дружить? Вы представляете, кто родится лет через двадцать и выйдет на улицу? Вот те дети, которые сейчас родятся у тех семей, которых показывают на телеканалах», — выразила опасение она.

Кроме того, модели пришлось ответить на упрек ведущего, рассказавшего о своих небогатых знакомых, которых задели ее слова.

«Эти слова не могли обидеть нормальных людей, эти слова могли обидеть только тех, кто пьет водку и рожает детей, оставляет их в подъездах. И не надо закрывать глаза на такие ситуации, они есть — нужно просто открыть новостные ленты и включить федеральные каналы в прайм-тайм. Вы увидите все своими глазами», — сказала она.

В то же время Водонаева отвергла предложение ведущего пойти в Госдуму для того, чтобы заняться решением этого вопроса на законодательном уровне.

«Пока у меня таких планов не было. Я журналист, прежде всего. Я думаю, что лучше мне продолжить заниматься своим делом и непосредственно своими обязанностями заниматься», — подчеркнула она.